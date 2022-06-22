***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.06.2022 10:54
***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SERVE.E (Yakın İzleme Pazarı), Alıcı Üye: VKY, Satıcı Üye: IYF (Fiyat: 21,40 TL, Miktar: 370.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. SERVE.E (Yakın İzleme Pazarı), Alıcı Üye: YAT, Satıcı Üye: IYF (Fiyat: 21,40 TL, Miktar: 700.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038628
BIST
12:102.567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.572
En Düşük
2.552
12:1017,3583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0201
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
12:1018,2571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0099
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
12:101.018,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,70
|Açılış
|: 1.018,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler12:08
|BRKO
|1,65
|348.305
|% 10,00
|
|MAKIM
|12,68
|327.112.987
|% 8,38
|
|AKSGY
|2,81
|13.961.946
|% 8,08
|
|ORMA
|33,48
|38.234
|% 8,00
|
|BMSCH
|8,37
|70.397.291
|% 7,31
|
|UFUK
|72,10
|801.103
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|659.010
|% -9,98
|
|LIDFA
|10,31
|502.221
|% -9,96
|
|ULUSE
|173,00
|42.636.434
|% -6,13
|
|DIRIT
|2,72
|16.119
|% -4,56
|
|THYAO
|52,65
|2.273.714.717
|% 1,45
|
|EREGL
|28,08
|953.424.444
|% -2,16
|
|SASA
|45,78
|645.112.148
|% 0,22
|
|SISE
|22,26
|638.392.103
|% -1,59
|
|KARSN
|7,67
|525.636.692
|% -0,78
|
|YKBNK
|4,95
|443.536.106
|% -0,60
|
|ODAS
|3,18
|223.411.970
|% -0,93
|
|KARSN
|7,67
|525.636.692
|% -0,78
|
|EKGYO
|2,62
|132.223.007
|% -1,13
|
|AKBNK
|9,18
|443.142.647
|% 0,55
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3448
|17,3613
|% 0,13
|
|Euro
|18,2413
|18,2612
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,1391
|21,2451
|% -0,37
|
|Frank
|17,8565
|17,9641
|% -0,05
|
|Riyal
|4,6111
|4,6342
|% 0,12
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-8,18
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.767
|6.868
|-19,00
|
|Yarım
|3.322
|3.359
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.679
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,33
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|-0,20
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,47
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:23DOKTA
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 27.22 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 120 adet işlem
-
12:22PRKAB
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 706, 167 adet işlem
-
12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 41 kaybederek (% -0.47 ) 2, 818
-
12:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, YKBNK
-
12:21XU100
Endeks 2, 568 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 13, 243.00 milyon TL de