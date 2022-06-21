***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
21.06.2022 19:12
***SERVE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
İlgili Şirketler [SERVE]
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
1070000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
4,26
Satıcının Unvanı
Veysi KAYNAK
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Mehmet Halil SAPAN / 700.000 TL - Aydın Veli SERİN / 370.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) / Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
21,4
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
21,4 TL - 32,08 TL
İşlem Tarihi
22/06/2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin sermayesinin %4,26'sına tekabül eden Veysi Kaynak'a ait toplam 1.070.000 TL nominal değerli payların, pay başına 21,40 TL fiyatla 700.000 TL nominal değerli kısmının Mehmet Halil Sapan'a, 370.000 TL nominal değerli kısmının Aydın Veli Serin'e satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ile Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üyeler) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 22/06/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038579
BIST
18:052.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 36,66
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.582
En Düşük
2.551
18:0517,3662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0346
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
18:0518,3007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0781
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
18:051.023,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.023,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKMGY
|49,72
|10.653.790
|% 10,00
|
|VKING
|5,85
|3.046.322
|% 9,96
|
|MAKIM
|11,70
|3.285.419
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.707.934
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.761.673
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,62
|1.096.384
|% -9,97
|
|UFUK
|80,10
|9.647.496
|% -9,95
|
|MMCAS
|2,99
|782.064
|% -7,43
|
|RYSAS
|8,26
|8.331.258
|% -3,62
|
|KRGYO
|5,87
|62.642.320
|% -3,61
|
|THYAO
|51,90
|4.556.745.547
|% 2,06
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 2,79
|
|SISE
|22,62
|2.029.717.010
|% 0,98
|
|SASA
|45,68
|1.594.841.679
|% 0,35
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|ODAS
|3,21
|744.138.992
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,98
|1.118.011.988
|% 2,26
|
|KARSN
|7,73
|1.218.239.547
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,65
|412.322.012
|% 1,15
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 2,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3371
|17,3662
|% 0,20
|
|Euro
|18,2569
|18,3007
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,2473
|21,3539
|% 0,37
|
|Frank
|17,8989
|18,0068
|% 0,32
|
|Riyal
|4,6148
|4,6380
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-1,11
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|0,25
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.787
|6.904
|0,00
|
|Yarım
|3.332
|3.377
|0,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.688
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,12
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,42
|