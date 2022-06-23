***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.06.2022 10:19
***SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SERVE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Veysi Kaynak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038842
BIST
10:032.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,92
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.581
En Düşük
2.575
10:0317,3730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0332
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3730
En Düşük
17,3014
10:0318,3374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3902
En Düşük
18,2968
10:031.023,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,17
|Açılış
|: 1.023,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler10:03
|ATSYH
|45,10
|438.507
|% 10,00
|
|LIDFA
|13,34
|4.291.265
|% 9,98
|
|GESAN
|35,70
|3.473.824
|% 5,93
|
|MIATK
|33,98
|894.252
|% 4,36
|
|DGGYO
|11,50
|490.326
|% 4,07
|
|MZHLD
|99,00
|1.769.922
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|174.936
|% -9,98
|
|KRSTL
|7,15
|860.009
|% -9,84
|
|ETYAT
|2,97
|89.097
|% -9,73
|
|DOBUR
|40,00
|573.000
|% -8,05
|
|TTKOM
|9,52
|513.989.386
|% 0,11
|
|PETKM
|9,62
|464.419.882
|% 0,00
|
|TMSN
|30,74
|223.819.020
|% 0,59
|
|OYAKC
|12,19
|126.857.092
|% 0,00
|
|GLYHO
|3,85
|114.538.533
|% 0,26
|
|SKBNK
|1,14
|90.046.649
|% -0,87
|
|TTKOM
|9,52
|513.989.386
|% 0,11
|
|PETKM
|9,62
|464.419.882
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,09
|37.302.641
|% 0,93
|
|GLYHO
|3,85
|114.538.533
|% 0,26
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3499
|17,3730
|% 0,19
|
|Euro
|18,3170
|18,3374
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,1797
|21,2859
|% 0,01
|
|Frank
|17,9887
|18,0971
|% 0,22
|
|Riyal
|4,6119
|4,6351
|% 0,21
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-3,34
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.789
|6.891
|-27,00
|
|Yarım
|3.333
|3.370
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.685
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,33
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,96
|