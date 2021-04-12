Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

12.04.2021 09:43



***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 08.04.2021 tarihide yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı mali dönemine ilişkin  Bağımsız Denetim hizmetleri için  Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926515


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:581.382
Değişim :  -0,82% |  -11,49
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398 En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler10:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QUAGR 19,91 341.377 % 10,00  
IDEAS 86,90 766.458 % 10,00  
DIRIT 7,37 221.955 % 10,00  
TUREX 15,97 448.677 % 9,99  
MTRKS 45,06 954.641 % 9,96  
daha fazla
10:58 Alış Satış %  
Dolar 8,2026 8,2059 % 0,63  
Euro 9,7450 9,7527 % 0,51  
Sterlin 11,2365 11,2928 % 0,85  
Frank 8,8343 8,8875 % 0,56  
Riyal 2,1825 2,1934 % 0,67  
daha fazla
10:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.739 -5,43  
Altın Gr. 460 460 2,62  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,05 25,10 -0,19  
Gümüş Gr. 6,63 6,64 0,01  
B. Petrol 62,50 62,50 -0,45  
Seans Raporu 10:58
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru