***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2021 09:43
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2021 tarihide yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı mali dönemine ilişkin Bağımsız Denetim hizmetleri için Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926515
BIST
10:581.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,49
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
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1.398
En Düşük
1.375
10:588,2059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
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|Açılış
|: 8,1550
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|Önceki Kapanış
|: 8,1450
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8,2284
En Düşük
8,1551
10:589,7527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0495
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
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9,7807
En Düşük
9,7009
10:58458,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,61
|Açılış
|: 458,92
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler10:58
|QUAGR
|19,91
|341.377
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|448.677
|% 9,99
|
|MTRKS
|45,06
|954.641
|% 9,96
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|89.432.680
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|4.898.843
|% -9,88
|
|FENER
|30,40
|176.539.050
|% -9,20
|
|VAKKO
|12,18
|29.224.707
|% -8,56
|
|NTGAZ
|15,98
|512.597.678
|% -3,33
|
|BJKAS
|12,29
|358.591.198
|% 9,93
|
|PETKM
|6,07
|233.594.815
|% 1,00
|
|EREGL
|16,20
|231.515.531
|% -0,67
|
|VESBE
|57,30
|231.348.494
|% -1,72
|
|EKGYO
|1,82
|131.243.823
|% -3,19
|
|IHLAS
|0,64
|29.317.904
|% -3,03
|
|YKBNK
|2,07
|88.830.213
|% -1,43
|
|TSKB
|1,34
|54.895.159
|% -0,74
|
|SKBNK
|1,10
|43.950.897
|% -3,51
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2026
|8,2059
|% 0,63
|
|Euro
|9,7450
|9,7527
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,2365
|11,2928
|% 0,85
|
|Frank
|8,8343
|8,8875
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1825
|2,1934
|% 0,67
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-5,43
|
|Altın Gr.
|460
|460
|2,62
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,10
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,01
|
|B. Petrol
|62,50
|62,50
|-0,45
|