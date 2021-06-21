***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Kuvva Gıda A.Ş. ile Devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK başvurusu hakkında güncellenmesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviKUVVA GIDA A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,89 B grubu HamilinePay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 913.446,35 913.446,35B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 12.516.794,4 13.380.334 25.897.128,4 B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 13.430.240,75 TL 13.380.334 TL 0 TL 26.810.574,75 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.05.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 26.05.2021 tarih ve 11,42 KAP açıklamasında şablonda Birleşme nedeniyle artırılacak sermaye tutarı ve pay değişim oranının şablona işlenmesi güncelleme yapılmış güncellenme sonucu:Devralınan şirket Kuvva Gıda A.Ş.birleşme nedeniyle pay değişim oranı 0,89 Yine birleşme nedeniyle artırılacak sermaye tutarı 13.380.334 TL olup şirketimizin birleşme nedeniyle ulaşılacağı sermayesi 26.810.574,75 TL olacaktır.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.05.2021 tarihli kararı uyarınca, Kuvva Gıda A.Ş.'nin Şirketimiz Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine yönelik hazırlanan Duyuru Metni'nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır. Duyuru Metni ektedir.Birleşme oranının, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespiti amacıyla, SPK'nın II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak Marbaş Menkul Değerler A.Ş. tarafından 10.05.2021 tarihli Ui çerçevesinde, Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi SPK'dan birleşme işlemi ile ilgili alınacak izinler sonrasında onaylanan şekliyle tadil edilecektir. Yapılması planlanan esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı ektedir.Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. ile Kuvva Gıda A.Ş., Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu imzalanmıştır. Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu ektedir.Sn. Hissedarlarımıza duyurulurBirleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Serve ve Kuvva 31.12.2020 Konsolide Raporu Görüşü.pdf - DiğerEK: 2 Serve ve Kuvva 31.12.2020 Konsolide B.D.Raporu ve DipnotlarıI.pdf - DiğerEK: 3 Kuvva Gıda A.Ş 31.12.2020 B.D. Raporu görüşü.pdf - DiğerEK: 4 Kuvva Gıda A.Ş. 31.12.2020 B.D.Raporu ve Dipnotları.pdf - DiğerEK: 5 Serve Esas sözleşme 6 madde tadil tasarısı.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943319BIST