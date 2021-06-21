***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.06.2021 11:19
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin Kuvva Gıda A.Ş. ile Devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK başvurusu hakkında güncellenmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2020
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
KUVVA GIDA A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,89 B grubu Hamiline
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 913.446,35 913.446,35
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 12.516.794,4 13.380.334 25.897.128,4 B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 13.430.240,75 TL 13.380.334 TL 0 TL 26.810.574,75 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.05.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26.05.2021 tarih ve 11,42 KAP açıklamasında şablonda Birleşme nedeniyle artırılacak sermaye tutarı ve pay değişim oranının şablona işlenmesi güncelleme yapılmış güncellenme sonucu:
Devralınan şirket Kuvva Gıda A.Ş.birleşme nedeniyle pay değişim oranı 0,89 Yine birleşme nedeniyle artırılacak sermaye tutarı 13.380.334 TL olup şirketimizin birleşme nedeniyle ulaşılacağı sermayesi 26.810.574,75 TL olacaktır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.05.2021 tarihli kararı uyarınca, Kuvva Gıda A.Ş.'nin Şirketimiz Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine yönelik hazırlanan Duyuru Metni'nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır. Duyuru Metni ektedir.
Birleşme oranının, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespiti amacıyla, SPK'nın II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak Marbaş Menkul Değerler A.Ş. tarafından 10.05.2021 tarihli Ui çerçevesinde, Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi SPK'dan birleşme işlemi ile ilgili alınacak izinler sonrasında onaylanan şekliyle tadil edilecektir. Yapılması planlanan esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı ektedir.
Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. ile Kuvva Gıda A.Ş., Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu imzalanmıştır. Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu ektedir.
Sn. Hissedarlarımıza duyurulur
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Serve ve Kuvva 31.12.2020 Konsolide Raporu Görüşü.pdf - Diğer
EK: 2 Serve ve Kuvva 31.12.2020 Konsolide B.D.Raporu ve DipnotlarıI.pdf - Diğer
EK: 3 Kuvva Gıda A.Ş 31.12.2020 B.D. Raporu görüşü.pdf - Diğer
EK: 4 Kuvva Gıda A.Ş. 31.12.2020 B.D.Raporu ve Dipnotları.pdf - Diğer
EK: 5 Serve Esas sözleşme 6 madde tadil tasarısı.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943319
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