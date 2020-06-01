***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 0 2.456.270Satışların Maliyeti19 0 -1.310.363TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 1.145.907BRÜT KAR (ZARAR)0 1.145.907Genel Yönetim Giderleri20 -162.063 -232.034Pazarlama Giderleri20 0 -23.534Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 388.649 493.240Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -112.426 -592.352ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)114.160 791.227FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)114.160 791.227Finansman Giderleri24 -165.000 -185.275SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-50.840 605.952Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-35.020 79.999Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -35.020 79.999SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-85.860 685.951DÖNEM KARI (ZARARI)-85.860 685.951Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 0 0Ana Ortaklık Payları18 -85.860 685.951Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18 -163.205 -31.188Dönem Karı (Zararı)-85.860 685.951Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 -85.860 685.951Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-57.849 935.443Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 17.158 55.295Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler472.986Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 488.674Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-15.688Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.161 -33.813Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 17.161 46.896Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -80.709Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -35.020 -79.999Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-57.148 520.974İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-77.630 -1.652.763Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -112.822 -225.583İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -112.822 -225.583Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -94.514 -749.211İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -33.731 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -60.783 -749.211Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 0 -74.844Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -4.332 21.971Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 20.259 -232.816İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 20.259 -232.816Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -10.459 199.675Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -19.739 -595.555İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 0 -196.025İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -19.739 -399.530Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 0 3.600İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler143.977 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)30.302 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)113.675 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-221.339 -31.369Ödenen Faiz-165.000 0Alınan Faiz223.134 181YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI165.000 31.350Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 165.000 31.350Kredilerden Nakit Girişleri6 165.000 31.350YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.795 162NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.795 162DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 15.672 20.526DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 17.467 20.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 17.467 15.672Ticari Alacaklar7 164.433 51.611İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 164.433 51.611Diğer Alacaklar8 1.035.432 940.918İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 973.703 939.972İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 61.729 946Peşin Ödenmiş Giderler10 4.796 464İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 4.796 464Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 337 337Diğer Dönen Varlıklar17 15.500 15.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 15.500 15.000ARA TOPLAM1.237.965 1.024.002TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.237.965 1.024.002DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 1.489.650 1.504.053Binalar12 1.460.734 1.469.360Taşıtlar12 17.627 21.478Mobilya ve Demirbaşlar12 11.289 13.215Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 30.705 33.460Lisanslar13 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 30.705 33.460Ertelenmiş Vergi Varlığı25 2.217.381 2.248.183TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.737.736 3.785.696TOPLAM VARLIKLAR4.975.701 4.809.698KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 3.534.487 3.369.487İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 3.534.487 3.369.487Banka Kredileri6 3.534.487 3.369.487Ticari Borçlar7 403.266 383.007İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 403.266 383.007Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 275.297 285.756Diğer Borçlar8 43.248 62.987İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 43.248 62.987Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.445 1.445İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.445 1.445Kısa Vadeli Karşılıklar16 55.715 62.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 47.341 54.023Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 8.374 8.374Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 2.198.136 2.101.622İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 2.198.136 2.101.622ARA TOPLAM6.511.594 6.266.701TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.511.594 6.266.701UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar16 82.273 58.430Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 82.273 58.430TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER82.273 58.430TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.593.867 6.325.131ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18 -1.618.166 -1.515.433Ödenmiş Sermaye18 11.559.492 11.559.492Sermaye Düzeltme Farkları18 23.398 23.398Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 406.360 406.360Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 1.242.342 1.259.215Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 1.242.342 1.259.215Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 1.257.381 1.257.381Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -61.519 -44.646Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 46.480 46.480Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 689.799 689.799Yasal Yedekler18 689.799 689.799Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -15.453.697 -8.091.758Net Dönem Karı veya Zararı18 -85.860 -7.361.939TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-1.618.166 -1.515.433TOPLAM KAYNAKLAR4.975.701 4.809.698Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364Düzeltmelerden Sonraki Tutar18 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364Transferler18 3.121.446 -3.121.446Dönem Karı (Zararı)18 685.951Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18 32.368 -6.530Dönem Sonu Bakiyeler18 11.559.492 23.398 406.360 -8.949 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.759 685.951 6.568.153 6.568.153Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 11.559.492 23.398 406.360 -44.646 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 -1.515.433Düzeltmelerden Sonraki Tutar18 11.559.492 23.398 406.360 -44.646 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 -1.515.433Transferler18 -7.361.939 7.361.939Dönem Karı (Zararı)18 -85.860Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18 -16.873Dönem Sonu Bakiyeler18 11.559.492 23.398 406.360 -61.519 1.257.381 46.480 689.799 -15.453.697 -85.860 -1.618.166 -1.618.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)25 -85.860 685.951DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar25 -13.498 20.154Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25 -6.530Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25 -13.498 26.684Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 3.375 -7.121Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi25 1.437Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 -16.873 32.368Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)25 -13.498 20.154TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25 -99.358 706.105Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar25 0 0Ana Ortaklık Payları25 -99.358 706.105http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848307BIST