***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.145.298 0Satışların Maliyeti22 -768.838 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)376.460 0BRÜT KAR (ZARAR)376.460 0Genel Yönetim Giderleri-223.419 -162.063Pazarlama Giderleri-779.203 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler150.636 388.649Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.152.235 -112.426ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.627.761 114.160FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.627.761 114.160Finansman Gelirleri611.673 0Finansman Giderleri-456.143 -165.000SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.472.231 -50.840Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 292.785 -35.020Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 292.785 -35.020SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.179.446 -85.860DÖNEM KARI (ZARARI)-2.179.446 -85.860Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 -433.552 0Ana Ortaklık Payları21 -1.745.894 -85.860Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.182.063 -163.205Dönem Karı (Zararı)-2.179.446 -85.860Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 -2.179.446 -85.860Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler372.949 -57.849Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 122.872 17.158Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.420.078 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7-8 1.420.078 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-144 17.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -144 17.161Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler456.143 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler456.143 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 292.785 -35.020Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.918.785 -57.148İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.531.096 -77.630Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 317.079 -112.822İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 317.079 -112.822Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -18.671.967 -94.514İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -18.671.967 -94.514Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -989.179 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 24.962 -4.332Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 677.283 20.259İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 677.283 20.259Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -244.484 -10.459Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -62.588 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.582.202 124.238Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-140.503 143.977Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)8-20 -3.441.699 -19.739Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-24.337.593 -221.339Ödenen Faiz-456.143 -165.000Alınan Faiz611.673 223.134YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.658 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.658 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -9.658 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI216.410 165.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları216.410 165.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 216.410 165.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.975.311 1.795NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.975.311 1.795DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 24.548.961 15.672DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 573.650 17.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 573.650 24.548.961Ticari Alacaklar7 3.292.947 3.610.026İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 917.825 1.713.729İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.375.122 1.896.297Diğer Alacaklar8 33.338.789 14.644.565İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 33.161.082 13.482.634İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 177.707 1.161.931Stoklar9 2.928.266 1.939.087Peşin Ödenmiş Giderler10 735.768 760.730İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 735.768 760.730Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 773.615 635.328Diğer Dönen Varlıklar20 71.517 69.301İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 71.517 69.301ARA TOPLAM41.714.552 46.207.998TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.714.552 46.207.998DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 3.600.000 3.600.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar11 3.600.000 3.600.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar11 3.600.000 3.600.000Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 86.886 109.143İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 86.886 109.143Maddi Duran Varlıklar12 3.216.254 3.331.849Binalar12 1.426.135 1.434.666Taşıtlar12 267.544 302.400Mobilya ve Demirbaşlar12 1.078.720 1.114.288Özel Maliyetler12 443.855 480.495Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 89.180 86.799Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 89.180 86.799Ertelenmiş Vergi Varlığı23 1.846.683 1.509.590TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.839.003 8.637.381TOPLAM VARLIKLAR50.553.555 54.845.379KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 4.911.738 4.390.250İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 4.911.738 4.390.250Banka Kredileri6 4.911.738 4.390.250Ticari Borçlar7 3.470.312 2.793.029İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 477.444 2.321.267İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.992.868 471.762Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 223.248 467.732Diğer Borçlar8 7.682.793 11.516.082İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 7.165.000 11.470.746İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 517.793 45.336Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 847.906 910.494İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 847.906 910.494Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 -11.586 0Kısa Vadeli Karşılıklar19 723.845 113.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 100.471 113.462Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 623.374 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.831.614 2.440.024İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.831.614 2.440.024ARA TOPLAM20.679.870 22.631.073TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.679.870 22.631.073UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 6.389.979 6.695.057İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 6.389.979 6.695.057Banka Kredileri6 6.389.979 6.695.057Uzun Vadeli Karşılıklar19 119.207 119.351Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 119.207 119.351TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.509.186 6.814.408TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.189.056 29.445.481ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 9.252.621 10.950.100Ödenmiş Sermaye21 13.430.241 13.430.241Sermaye Düzeltme Farkları21 23.398 23.398Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 9.535.612 9.535.612Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 1.263.837 1.280.889Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 1.217.357 1.234.409Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 1.259.739 1.259.739Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -42.382 -25.330Diğer Kazançlar (Kayıplar)21 46.480 46.480Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 689.799 689.799Yasal Yedekler21 689.799 689.799Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -13.944.372 -16.052.569Net Dönem Karı veya Zararı21 -1.745.894 2.042.730Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 14.111.878 14.449.798TOPLAM ÖZKAYNAKLAR23.364.499 25.399.898TOPLAM KAYNAKLAR50.553.555 54.845.379Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 11.559.492 23.398 406.360 -44.646 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 0 -1.515.433Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 11.559.492 23.398 406.360 -44.646 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 0 -1.515.433Transferler21 -7.361.939 7.361.939Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -16.873 -85.860Dönem Karı (Zararı)21 -85.860Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -16.873Dönem Sonu Bakiyeler21 11.559.492 23.398 406.360 -61.519 1.257.381 46.480 689.799 -15.453.697 -85.860 -1.618.166 -1.618.166Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 13.430.241 23.398 9.535.612 -25.330 1.259.739 46.480 689.799 -16.052.569 2.042.730 10.950.100 14.449.798 25.399.898Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 13.430.241 23.398 9.535.612 -25.330 1.259.739 46.480 689.799 -16.052.569 2.042.730 10.950.100 14.449.798 25.399.898Transferler2.042.730 -2.042.730 -1.762.946 -433.552 -2.196.498Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.052 -1.745.894 -17.052 -17.052Dönem Karı (Zararı)-1.745.894 -1.745.894 -433.552 -2.179.446Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-17.052Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)65.467 65.467 95.632 161.099Dönem Sonu Bakiyeler21 13.430.241 23.398 9.535.612 -42.382 1.259.739 46.480 689.799 -13.944.372 -1.745.894 9.252.621 14.111.878 23.364.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21 -2.179.446 -85.860DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.642 -13.498Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 -13.642 -13.498Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 -17.052 -16.873Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi21 3.410 3.375Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.642 -13.498TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.193.088 -99.358Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 -433.552 0Ana Ortaklık Payları21 -1.759.536 -99.358http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939686BIST