***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.08.2021 11:06
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/08/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait geçiçi vergi beyannamesi ekinde Beşiktaş Vergi Dairesine verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.
İlgili Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958215
BIST
10:531.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,77
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.459
En Düşük
1.451
10:538,4840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0331
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5480
|
8,5318
En Düşük
8,4609
10:5310,0037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0487
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0500
|
10,0779
En Düşük
9,9654
10:53483,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,18
|Açılış
|: 483,35
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
483,02
BIST En Aktif Hisseler10:53
|IZFAS
|6,82
|4.331.047
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|1.372.553
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|221.250
|% 9,98
|
|PENTA
|71,85
|4.809.536
|% 9,95
|
|AGYO
|3,47
|28.230.893
|% 9,81
|
|DAGI
|3,88
|45.334.895
|% -8,71
|
|KSTUR
|192,00
|36.480
|% -6,80
|
|TACTR
|24,00
|68.088
|% -5,14
|
|IHEVA
|1,04
|5.783.592
|% -4,59
|
|MEDTR
|33,36
|15.341.592
|% -3,97
|
|THYAO
|12,62
|257.292.475
|% 1,61
|
|GARAN
|9,39
|233.536.033
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,54
|171.530.816
|% 2,01
|
|KRDMD
|8,33
|158.026.675
|% -0,48
|
|AKBNK
|5,59
|152.467.020
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,54
|171.530.816
|% 2,01
|
|ODAS
|1,38
|60.625.520
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,59
|152.467.020
|% 2,01
|
|GARAN
|9,39
|233.536.033
|% 1,29
|
|PETKM
|6,04
|130.413.267
|% 1,00
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4790
|8,4840
|% -0,39
|
|Euro
|9,9987
|10,0037
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,7015
|11,7602
|% -0,63
|
|Frank
|9,2185
|9,2740
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2515
|2,2628
|% -0,57
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,84
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,54
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,09
|
|B. Petrol
|69,42
|69,42
|-1,17
|