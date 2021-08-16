***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBeşiktaş Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme NedeniKurumlar Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi16/08/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait geçiçi vergi beyannamesi ekinde Beşiktaş Vergi Dairesine verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.İlgili Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958215BIST