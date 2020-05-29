***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 29.05.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.· Şirketimiz Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi ve SPK mevzuatına göre görev aldığı Komitelerden Sayın Taner Mirza 25.12.2019 tarihi itibariyle Şirketimizdeki tüm görevlerinden istifa ettiğine ilişkin Beyoğlu 31.Noterliği tarafınca düzenlenen İstifaname yazısı 26.12.2019 tarihinde şirketimiz tarafından tebellüğ edilmiş olup, Sn. Taner Mirza'nın şirketimizdeki tüm bu görevlerinden istifasının kabulüne,· Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Taner Mirza'nın yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Mehmet Akif Mahallesi Eşref Edip sokak Helenium Park sitesi A Blok Daire 1 Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet eden 27457815650. TC. numaralı Sn. Sn. Kerim Kuş'u ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nin 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,· İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine karar vermiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847865BIST