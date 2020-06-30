***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2020 15:22
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kuruluna 11.06.2020 tarihli Kararı ile ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilen tahsisli sermaye artırımınızda, 14.05.2020 tarihli yönetim kurulu kararımız ile nominal değerden aşağı olmamak üzere Prosedür çevresinde belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenen satış fiyatının Tahsisli sermaye artırımına katılacak Sn. Veysi Kaynak'ın talebi üzerine Prosedür çerçevesinde belirlenen baz fiyattan düşük olacak şekilde güncellenmesine ilişkin yazı ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.
Sn. Hissedarlarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853484
BIST
16:39116.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 711,86
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
16:396,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
16:397,6905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0170
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
16:39390,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,65
|Açılış
|: 390,07
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|21,22
|10.352.347
|% 9,95
|
|ADESE
|2,01
|325.590.250
|% 9,84
|
|CEOEM
|4,15
|53.094.142
|% 9,79
|
|GOZDE
|5,11
|202.819.271
|% 9,66
|
|MRGYO
|1,82
|47.552.559
|% 9,64
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|GLBMD
|4,51
|18.269.122
|% -6,43
|
|ULAS
|6,06
|9.559.807
|% -5,61
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|SALIX
|10,98
|116.910
|% -3,68
|
|EKGYO
|2,06
|1.824.184.690
|% 7,29
|
|IHLGM
|1,69
|600.415.523
|% 4,97
|
|ODAS
|2,50
|507.613.044
|% 1,63
|
|ADESE
|2,01
|325.590.250
|% 9,84
|
|BNTAS
|4,40
|292.579.819
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,06
|1.824.184.690
|% 7,29
|
|IHLGM
|1,69
|600.415.523
|% 4,97
|
|ODAS
|2,50
|507.613.044
|% 1,63
|
|CEMAS
|1,51
|272.017.258
|% 3,42
|
|ADESE
|2,01
|325.590.250
|% 9,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4147
|8,4569
|% 0,10
|
|Frank
|7,1931
|7,2364
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-3,20
|
|Altın Gr.
|389
|390
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.540
|-11,20
|
|Tam
|2.595
|2.606
|-11,50
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|-5,70
|
|Çeyrek
|630
|638
|-2,80
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,92
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,22
|41,22
|-0,65
|