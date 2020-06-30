***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kuruluna 11.06.2020 tarihli Kararı ile ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilen tahsisli sermaye artırımınızda, 14.05.2020 tarihli yönetim kurulu kararımız ile nominal değerden aşağı olmamak üzere Prosedür çevresinde belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenen satış fiyatının Tahsisli sermaye artırımına katılacak Sn. Veysi Kaynak'ın talebi üzerine Prosedür çerçevesinde belirlenen baz fiyattan düşük olacak şekilde güncellenmesine ilişkin yazı ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.Sn. Hissedarlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853484BIST