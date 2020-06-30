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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.06.2020 15:22
GÜNCEL HABERLER



***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kuruluna 11.06.2020 tarihli Kararı ile ihraç belgesinin  onaylanmasına karar verilen tahsisli sermaye artırımınızda, 14.05.2020 tarihli yönetim kurulu kararımız ile nominal değerden aşağı olmamak üzere Prosedür çevresinde belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenen satış fiyatının  Tahsisli sermaye artırımına katılacak Sn. Veysi Kaynak'ın talebi üzerine Prosedür çerçevesinde belirlenen baz fiyattan düşük olacak şekilde güncellenmesine ilişkin yazı ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.
Sn. Hissedarlarımıza duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853484


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ADESE 2,01 325.590.250 % 9,84  
CEOEM 4,15 53.094.142 % 9,79  
GOZDE 5,11 202.819.271 % 9,66  
MRGYO 1,82 47.552.559 % 9,64  
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Sterlin 8,4147 8,4569 % 0,10  
Frank 7,1931 7,2364 % 0,21  
Riyal 1,8221 1,8312 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.770 -3,20  
Altın Gr. 389 390 -1,14  
Cumhuriyet 2.521 2.540 -11,20  
Tam 2.595 2.606 -11,50  
Yarım 1.260 1.275 -5,70  
Çeyrek 630 638 -2,80  
Gümüş.Ons 17,89 17,92 0,06  
Gümüş Gr. 3,93 3,93 -0,01  
B. Petrol 41,22 41,22 -0,65  
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