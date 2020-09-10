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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.09.2020 16:27
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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu 10.09.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
  30.03.2020 tarih ve 2020.02  sayılı yönetim kurulu kararı ile İstanbul Ticaret  Sicil Müdürlüğü'ne 33460-5 numara ile kayıtlı, merkezi Söğütlü Çeşme  Mahallesi, Fevzi Çakmak Cad. 16/1 Küçükçekmece / İstanbul  adresinde bulunan Kuvva Gıda A.Ş.'nin 500.000 TL olan sermayesinin %45'inin  satın alınmasına ilişkin kararın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,  
 
  İlişkili taraf şirketi  olan Kuvva Gıda A.Ş.'nin 10.09.2020 tarih ve 2020/06 Sayılı yönetim kurulu  kararı ile Kuvva Gıda A.Ş.'nin 500.000 TL olan sermayesinin 24.500.000 TL nakden  artırılarak 25.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, artırılan  24.500.000 TL'nin 14.500.000 TL'sinin şirket ortağı Veysi Kaynak  tarafından karşılanmasına, kalan 10.000.000 TL'sinin ise Şirketimiz Serve  Film Podüksiyon Eğlence A.Ş. tarafından karşılanmasına ve şirketin sermaye  artırımı sonrasında Kuvva Gıda A.Ş.'de %40 pay sahibi olunmasına,  
 
  Serve Film  Prodüksiyon Eğlence A.Ş. tarafından karşılanacak olan 10.000.000 TL  sermaye taahhüdünün Kuvva Gıda A.Ş.'nin yapacağı genel kurul toplantısında  sermaye artırımına dair karar alındıktan sonra her türlü muvazaadan ari  olarak Kuvva Gıda A.Ş.'nin sermaye artışını karşılamak için 3.500.000 TL'sinin  Şirketimizin 14.05.2020 tarih ve 2020.06 sayılı sermaye artırımından elde  edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu kararında  belirtildiği üzere, ilgili fondan kullanılmak suretiyle ödenmesine, bakiye  kalan 6.500.000 TL'nin Veysi Kaynak'tan temin edilecek kaynakla ödenerek  sermaye artırım taahhüdünün yerine getirilmesine,  
 
  Veysi  Kaynak'tan temin edilecek 6.500.000 TL'nin Şirketimizin ileriki tarihlerde  yapabileceği sermaye artırımında kullanılmak üzere sermaye avansı olarak  alınmasına,  
 
  Sermaye  Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına  
 
                      
Karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874424


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