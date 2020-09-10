***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 10.09.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.30.03.2020 tarih ve 2020.02 sayılı yönetim kurulu kararı ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 33460-5 numara ile kayıtlı, merkezi Söğütlü Çeşme Mahallesi, Fevzi Çakmak Cad. 16/1 Küçükçekmece / İstanbul adresinde bulunan Kuvva Gıda A.Ş.'nin 500.000 TL olan sermayesinin %45'inin satın alınmasına ilişkin kararın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,İlişkili taraf şirketi olan Kuvva Gıda A.Ş.'nin 10.09.2020 tarih ve 2020/06 Sayılı yönetim kurulu kararı ile Kuvva Gıda A.Ş.'nin 500.000 TL olan sermayesinin 24.500.000 TL nakden artırılarak 25.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, artırılan 24.500.000 TL'nin 14.500.000 TL'sinin şirket ortağı Veysi Kaynak tarafından karşılanmasına, kalan 10.000.000 TL'sinin ise Şirketimiz Serve Film Podüksiyon Eğlence A.Ş. tarafından karşılanmasına ve şirketin sermaye artırımı sonrasında Kuvva Gıda A.Ş.'de %40 pay sahibi olunmasına,Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. tarafından karşılanacak olan 10.000.000 TL sermaye taahhüdünün Kuvva Gıda A.Ş.'nin yapacağı genel kurul toplantısında sermaye artırımına dair karar alındıktan sonra her türlü muvazaadan ari olarak Kuvva Gıda A.Ş.'nin sermaye artışını karşılamak için 3.500.000 TL'sinin Şirketimizin 14.05.2020 tarih ve 2020.06 sayılı sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu kararında belirtildiği üzere, ilgili fondan kullanılmak suretiyle ödenmesine, bakiye kalan 6.500.000 TL'nin Veysi Kaynak'tan temin edilecek kaynakla ödenerek sermaye artırım taahhüdünün yerine getirilmesine,Veysi Kaynak'tan temin edilecek 6.500.000 TL'nin Şirketimizin ileriki tarihlerde yapabileceği sermaye artırımında kullanılmak üzere sermaye avansı olarak alınmasına,Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasınaKarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874424BIST