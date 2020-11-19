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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.11.2020 10:53



***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 
Şirketimizin 30 Eylül 2020 ara dönemine ait Finansal Dipnotlara ilişkin 14 nolu dipnotta açıklanan , Şirket'in eski ortağı olan Artı Yatırım Holding A.Ş.' ne ait genel kredi sözleşmesi kapsamında Sirketimiz'den alınan 4.000.000 TL tutarında kefalet tutarı bulunduğu açıklanmıştır.
Artı Yatırım Holding A.Ş. ve şirketimize Denizbank A.Ş. Zincirlikuyu Ticari Merkez Şubesi tarafından gönderilen 17.11.2020 tarihli yazısında Artı Yatırım Holding A.Ş.Şirketinin kefaletimizle ilgili tüm kredi borclarının ödendiğini ve Serve'nin kefaletin kaldırıldığı bildirilmiştir.
Ayrıca Artı Yatırım Holding A.Ş. 17.11.2020 tarihinde bu konu ile ilgili KAP'ta açıklama yapmış olup açıklama metni aşağıdaki gibidir.
 
17.11.2020 tarihli Artı Yatırım Holding A.Ş. açıklama metni
Şirketimize bugün Denizbank A.Ş. tarafından yapılan bildirimle
Şirketimizin kredi borçlarının tahsili amacıyla Denizbank A.Ş.tarafından başlatılan İstanbul 5. İcra Müdürlüğü'nün 2019/29105 E. sayılı dosyası kapsamında, 3.256.327.-TL kredi borcu ile 133.952.-TL vekalet ücreti ve 183.573.-TL icra harcının tahsil edildiği, işbu alacaklar sebebiyle yapılan bütün cebri icra işlemlerinin sonlandırıldığı, tüm hacizlerin fek edildiği ve icra dosyasının kapatıldığı tarafımıza iletilmiştir.
Takip konusu kredi borcunun kapanması ile Şirketimizin bankalara olan tüm kısa ve uzun vadeli borçlarımız tamamen kapatılmıştır.
 
                    Kamuoyuna duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889177


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