***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait daha önce hazırlanan Finansal Raporlar Konsolide Olmayan olarak hazırlanarak ilan edilmekteydi.İlişkili taraf olan Kuvva Gıda A.Ş'nin sermayesi'nin % 40 oranında iştirak etmiş olup İştirak işlemleri 28.12.2020 tarihinde tamamlanması nedeniyle 31.12.2020 tarihli Finansal Raporların Konsolide olarak hazırlanarak ilan edilecektir.İlan bitiş tarihi 11.03.2021 olacaktır.Sn. Hissedarlarımıza duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901766BIST