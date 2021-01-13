***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2021 12:16
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait daha önce hazırlanan Finansal Raporlar Konsolide Olmayan olarak hazırlanarak ilan edilmekteydi.
İlişkili taraf olan Kuvva Gıda A.Ş'nin sermayesi'nin % 40 oranında iştirak etmiş olup İştirak işlemleri 28.12.2020 tarihinde tamamlanması nedeniyle 31.12.2020 tarihli Finansal Raporların Konsolide olarak hazırlanarak ilan edilecektir.İlan bitiş tarihi 11.03.2021 olacaktır.
Sn. Hissedarlarımıza duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901766
BIST
13:331.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,78
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.559
13:337,4458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0086
|Açılış
|: 7,4370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
13:339,0753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0287
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
13:33443,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,59
|Açılış
|: 443,41
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler13:31
|PSDTC
|31,24
|16.227.985
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.227.985
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.227.985
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.227.985
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|928.603
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.024.803
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|175.363.026
|% -9,99
|
|MZHLD
|33,98
|284.659
|% -8,46
|
|BRMEN
|3,02
|378.212
|% -6,21
|
|LUKSK
|36,66
|2.714.680
|% -6,00
|
|THYAO
|13,15
|1.699.278.005
|% 2,26
|
|SISE
|7,75
|1.321.322.268
|% 1,44
|
|TCELL
|17,04
|831.453.607
|% 2,10
|
|TKFEN
|19,10
|825.011.604
|% 2,69
|
|PETKM
|5,22
|765.085.407
|% -1,32
|
|TSKB
|1,89
|466.567.350
|% -0,53
|
|EKGYO
|2,45
|554.729.783
|% 0,00
|
|SISE
|7,75
|1.321.322.268
|% 1,44
|
|PETKM
|5,22
|765.085.407
|% -1,32
|
|THYAO
|13,15
|1.699.278.005
|% 2,26
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4398
|7,4453
|% -0,12
|
|Euro
|9,0641
|9,0703
|% -0,37
|
|Sterlin
|10,1539
|10,2048
|% -0,03
|
|Frank
|8,3480
|8,3982
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9776
|1,9875
|% -0,17
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-3,35
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|0,17
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,08
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,64
|56,64
|0,06
|