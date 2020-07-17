***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırım İşlemlerinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 55.000.000Mevcut Sermaye (TL) 11.559.492,45Ulaşılacak Sermaye (TL) 13.430.240,75Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 786.209 127.237,35 16,18365 A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 HamilineB Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 10.773.283,45 1.743.510,95 16,18365 B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 11.559.492,45 1.870.748,300 16,18365Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Veysi KAYNAKBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.06.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. tarafından ihraç edilen 127.237,35 TL nominal değerli A grubu ve 1.743.510,95 TL nominal değerli B grubu olmak üzere toplam 1.870.748,30 TL nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 5,88 TL fiyat üzerinden toplam satış hasılatı 11.000.000 TL olacak şekilde Veysi Kaynak'a tahsisli olarak satılması işlemi 17.07.2020 tarihinde Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Pazarı'nda gerçekleşmiş olup, tahsisli sermaye artırımı işlemi tamamlanmıştırEklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi_130720.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860239BIST