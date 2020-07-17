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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.07.2020 14:51
GÜNCEL HABERLER



***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırım İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 55.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 11.559.492,45
Ulaşılacak Sermaye (TL) 13.430.240,75

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 786.209 127.237,35 16,18365 A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 Hamiline
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 10.773.283,45 1.743.510,95 16,18365 B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 11.559.492,45 1.870.748,300 16,18365

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Veysi KAYNAK

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.06.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. tarafından ihraç edilen 127.237,35 TL nominal değerli A grubu ve 1.743.510,95 TL nominal değerli B grubu olmak üzere toplam 1.870.748,30 TL nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 5,88 TL fiyat üzerinden toplam satış hasılatı 11.000.000 TL olacak şekilde Veysi Kaynak'a tahsisli olarak satılması işlemi 17.07.2020 tarihinde Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Pazarı'nda gerçekleşmiş olup, tahsisli sermaye artırımı işlemi tamamlanmıştır

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi_130720.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860239


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KENT 1.373,10 20.970.956 % 10,00  
NIBAS 15,51 6.447.410 % 10,00  
LUKSK 22,44 2.644.662 % 10,00  
MERIT 30,80 228.228 % 10,00  
BURVA 36,54 13.572.635 % 9,99  
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Sterlin 8,5836 8,6267 % -0,01  
Frank 7,2638 7,3075 % 0,59  
Riyal 1,8239 1,8330 % 0,05  
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Cumhuriyet 2.590 2.611 11,40  
Tam 2.668 2.679 11,70  
Yarım 1.295 1.310 5,70  
Çeyrek 649 656 2,80  
Gümüş.Ons 19,19 19,21 0,04  
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