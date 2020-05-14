***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun kullanım yerlerine ilişkin Fon Kullanım Raporu ektedir.Sn. Hissedarlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845027BIST