***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
14.05.2020 17:39
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun kullanım yerlerine ilişkin Fon Kullanım Raporu ektedir.
Sn. Hissedarlarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845027
BIST
17:2599.041
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -1.118,59
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
17:256,9559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0195
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
17:257,5261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0126
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
17:25387,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,17
|Açılış
|: 387,41
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|27.421.877
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,34
|7.833.705
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|11.337.564
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|11.337.564
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|618.393
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|378.385.914
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|129.569.216
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|57.050.980
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|1.025.622
|% -9,97
|
|ASELS
|29,22
|1.545.713.092
|% 1,95
|
|ECILC
|5,98
|1.234.411.400
|% 0,34
|
|GARAN
|7,69
|676.840.491
|% -2,66
|
|SELEC
|9,17
|451.341.341
|% -4,58
|
|SASA
|9,23
|451.064.524
|% 1,43
|
|ECILC
|5,98
|1.234.411.400
|% 0,34
|
|IEYHO
|0,63
|106.293.095
|% 5,00
|
|IHLGM
|1,13
|152.971.818
|% -3,42
|
|CEMAS
|1,06
|139.932.609
|% -1,85
|
|KRDMD
|2,43
|318.607.410
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4654
|8,5078
|% -0,52
|
|Frank
|7,1299
|7,1728
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8458
|1,8550
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|14,62
|
|Altın Gr.
|388
|388
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.492
|2.537
|18,70
|
|Tam
|2.566
|2.603
|19,30
|
|Yarım
|1.252
|1.273
|9,40
|
|Çeyrek
|626
|636
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|15,71
|15,75
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|0,02
|
|B. Petrol
|30,08
|30,08
|0,89
|
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