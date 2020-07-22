***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.07.2020 14:20
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
VEYSİ KAYNAK Yönetim Kurulu Başkanı 11.06.2020 6.8 A Grubu
FEHMİ AKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Denetimden sorumlu komite, Riskin erken saptanması komitesi, Kurumsal yönetim komitesi
KERİM KUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 29.05.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
MUSTAFA ATALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli
YUSUF KENAN KAYNAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 22.07.2020 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861155
BIST
14:17118.605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
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|Açılış
|: 118.816
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|: 118.042
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117.536
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 403,81
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410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|733,80
|48.105.328
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|84.588.690
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.909.367
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|664.288
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.428.053
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|54.700.260
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|41,54
|93.892.571
|% -9,77
|
|MEGAP
|4,52
|2.094.751
|% -6,80
|
|MEGAP
|4,52
|2.094.751
|% -6,80
|
|EKGYO
|2,38
|3.533.070.568
|% 5,31
|
|ASELS
|33,20
|1.044.895.801
|% 2,66
|
|GARAN
|7,98
|644.245.885
|% 0,50
|
|AFYON
|4,73
|447.658.910
|% 1,50
|
|PETKM
|4,30
|421.422.420
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,38
|3.533.070.568
|% 5,31
|
|KRDMD
|3,10
|365.297.181
|% 1,97
|
|CEMAS
|1,74
|203.022.257
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,77
|197.220.069
|% 1,14
|
|PETKM
|4,30
|421.422.420
|% 1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6614
|8,7048
|% 0,04
|
|Frank
|7,3119
|7,3559
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|16,86
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,54
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.682
|36,10
|
|Tam
|2.740
|2.752
|37,00
|
|Yarım
|1.330
|1.346
|18,10
|
|Çeyrek
|667
|674
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,27
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|4,88
|4,89
|0,22
|
|B. Petrol
|43,80
|43,80
|-0,52
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