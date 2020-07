***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 1,00 TRY 913446.35 TRY 6,80 Yönetim kurulu seçimi İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 12516794.4 TRY 93,20 Yok İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviVEYSİ KAYNAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Avukat 11.06.2020 6.8 A GrubuFEHMİ AKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Denetimden sorumlu komite, Riskin erken saptanması komitesi, Kurumsal yönetim komitesiKERİM KUŞ Erkek Muhasebe ve Denetim Uzmanı 29.05.2020 Denetimden sorumlu komite, Kurumsal Yönetim komitesi, Riskin erken saptanması komitesi,Aday gösterme komitesi ve Ücret Oluşturma KomitesiMUSTAFA ATALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.07.2020 İcrada GörevliYUSUF KENAN KAYNAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 22.07.2020 Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862497BIST