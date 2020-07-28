***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.07.2020 16:15
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 1,00 TRY 913446.35 TRY 6,80 Yönetim kurulu seçimi İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 12516794.4 TRY 93,20 Yok İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
VEYSİ KAYNAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Avukat 11.06.2020 6.8 A Grubu
FEHMİ AKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Denetimden sorumlu komite, Riskin erken saptanması komitesi, Kurumsal yönetim komitesi
KERİM KUŞ Erkek Muhasebe ve Denetim Uzmanı 29.05.2020 Denetimden sorumlu komite, Kurumsal Yönetim komitesi, Riskin erken saptanması komitesi,Aday gösterme komitesi ve Ücret Oluşturma Komitesi
MUSTAFA ATALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli
YUSUF KENAN KAYNAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 22.07.2020 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862497
BIST