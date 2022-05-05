***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.05.2022 11:30
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 1,00 TRY 913446.35 TRY 3,64 Yönetim kurulu seçimi İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 24204664.52 TRY 96,36 Yok İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026536
BIST
12:142.476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 45,58
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.476
En Düşük
2.460
12:1414,8608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1280
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8608
En Düşük
14,7014
12:1415,7717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1120
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7758
En Düşük
15,6227
12:14905,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 14,59
|Açılış
|: 905,17
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,82
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler12:14
|CRDFA
|2,75
|26.198.176
|% 10,00
|
|IMASM
|18,15
|5.363.978
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.651.732
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.353.891
|% 9,96
|
|LIDER
|20,88
|80.510.158
|% -8,66
|
|TSPOR
|5,25
|105.878.465
|% -7,08
|
|DITAS
|26,68
|15.573.000
|% -7,04
|
|AKGRT
|3,19
|27.829.047
|% -5,34
|
|OYAYO
|7,42
|3.098.878
|% -4,99
|
|THYAO
|42,22
|1.194.441.839
|% 2,33
|
|SISE
|18,36
|835.462.539
|% 1,32
|
|KRDMD
|15,64
|662.993.106
|% 3,17
|
|TUPRS
|249,20
|652.390.503
|% 6,40
|
|KOZAL
|177,90
|592.001.632
|% 3,31
|
|ODAS
|2,60
|413.511.077
|% 6,12
|
|YKBNK
|4,96
|481.409.997
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,73
|217.414.978
|% 2,63
|
|AKBNK
|9,02
|483.980.753
|% 1,12
|
|DOHOL
|3,54
|176.457.700
|% 2,31
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8534
|14,8608
|% 0,87
|
|Euro
|15,7598
|15,7717
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,5792
|18,6724
|% 0,17
|
|Frank
|15,1231
|15,2142
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9477
|3,9675
|% 0,88
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|14,42
|
|Altın Gr.
|904
|905
|14,02
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.144
|-30,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,88
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,97
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,99
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|0,10
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,08
|