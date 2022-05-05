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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.05.2022 11:30
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 1,00 TRY 913446.35 TRY 3,64 Yönetim kurulu seçimi İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 24204664.52 TRY 96,36 Yok İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026536


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler12:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRDFA 2,75 26.198.176 % 10,00  
IMASM 18,15 5.363.978 % 10,00  
DENGE 1,54 465.898 % 10,00  
TIRE 15,44 10.651.732 % 9,97  
KRTEK 15,79 3.353.891 % 9,96  
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12:14 Alış Satış %  
Dolar 14,8534 14,8608 % 0,87  
Euro 15,7598 15,7717 % 0,72  
Sterlin 18,5792 18,6724 % 0,17  
Frank 15,1231 15,2142 % 0,27  
Riyal 3,9477 3,9675 % 0,88  
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12:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.896 14,42  
Altın Gr. 904 905 14,02  
Cumhuriyet 6.053 6.144 -30,00  
Tam 6.027 6.177 -28,88  
Yarım 2.913 2.988 -13,97  
Çeyrek 1.461 1.494 -6,99  
Gümüş.Ons 22,98 23,01 0,02  
Gümüş Gr. 10,97 10,99 0,10  
B. Petrol 110 110 0,08  
Seans Raporu 12:14
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