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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.05.2022 11:35
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OFMA OFİS MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KAĞIT VE KIRTASİYE 8650000 408800 TRY 4,73 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026537


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BIST En Aktif Hisseler11:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 18,15 5.237.019 % 10,00  
DENGE 1,54 465.898 % 10,00  
TIRE 15,44 10.467.116 % 9,97  
KRTEK 15,79 3.341.701 % 9,96  
GARFA 15,25 4.648.987 % 9,95  
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11:58 Alış Satış %  
Dolar 14,8505 14,8556 % 0,83  
Euro 15,7566 15,7693 % 0,70  
Sterlin 18,5692 18,6624 % 0,12  
Frank 15,1153 15,2064 % 0,22  
Riyal 3,9470 3,9668 % 0,86  
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11:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.894 12,98  
Altın Gr. 903 903 12,17  
Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,96 23,00 0,01  
Gümüş Gr. 10,94 10,96 0,07  
B. Petrol 110 110 -0,05  
Seans Raporu 11:58
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