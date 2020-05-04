GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

04.05.2020 11:39
GÜNCEL HABERLER



***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Seferim Güvende Platform Lojistik A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
04/05/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimiz iştiraki Kuvva Gıda A.Ş. ürünlerinin İstanbul Anadolu yakası satış ve dağıtımını sağlamak amacıyla Şirketimizle Seferim Güvende Platforum Lojistik A.Ş. arasında bayilik anlaşması imzalanmıştır.
Sn. Hissedarlarımızmıza duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842181


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:2899.226
Değişim :  -1,86% |  -1.883,96
Açılış :  100.254  
Önceki Kapanış :  101.110  
En Yüksek
100.254 En Düşük
98.909
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 8,69 6.055.849 % 10,00  
MRDIN 6,16 23.318.216 % 10,00  
GLRYH 11,44 2.156.760 % 10,00  
OYAYO 6,17 11.407.506 % 9,98  
YONGA 13,00 246.896 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7022 8,7459 % -0,32  
Frank 7,2607 7,3044 % -0,01  
Riyal 1,8666 1,8759 % 0,34  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.708 6,82  
Altın Gr. 385 386 2,08  
Cumhuriyet 2.470 2.524 9,90  
Tam 2.547 2.585 10,20  
Yarım 1.235 1.264 5,00  
Çeyrek 619 632 2,40  
Gümüş.Ons 14,96 15,00 0,00  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 0,01  
B. Petrol 25,80 25,80 -0,64  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru