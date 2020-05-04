***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
04.05.2020 11:39
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Seferim Güvende Platform Lojistik A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
04/05/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz iştiraki Kuvva Gıda A.Ş. ürünlerinin İstanbul Anadolu yakası satış ve dağıtımını sağlamak amacıyla Şirketimizle Seferim Güvende Platforum Lojistik A.Ş. arasında bayilik anlaşması imzalanmıştır.
Sn. Hissedarlarımızmıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842181
BIST
14:2899.226
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
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|Açılış
|: 100.254
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|Önceki Kapanış
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100.254
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14:287,0338
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 383,51
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387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|8,69
|6.055.849
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|23.318.216
|% 10,00
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|GLRYH
|11,44
|2.156.760
|% 10,00
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|OYAYO
|6,17
|11.407.506
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|246.896
|% 9,98
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|ULUUN
|11,43
|1.607.652
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.438.636
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|605.076
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|273.650
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,71
|579.765.334
|% 5,04
|
|TSPOR
|5,78
|468.209.313
|% 9,06
|
|GARAN
|8,15
|352.868.009
|% -2,28
|
|AFYON
|2,94
|243.493.393
|% 9,70
|
|ASELS
|26,54
|242.302.095
|% -2,21
|
|GSRAY
|2,71
|579.765.334
|% 5,04
|
|ODAS
|1,79
|152.461.784
|% 0,00
|
|AFYON
|2,94
|243.493.393
|% 9,70
|
|AVOD
|2,80
|237.570.342
|% 6,46
|
|TSPOR
|5,78
|468.209.313
|% 9,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7022
|8,7459
|% -0,32
|
|Frank
|7,2607
|7,3044
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8666
|1,8759
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|6,82
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,08
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.524
|9,90
|
|Tam
|2.547
|2.585
|10,20
|
|Yarım
|1.235
|1.264
|5,00
|
|Çeyrek
|619
|632
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|14,96
|15,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|25,80
|25,80
|-0,64
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