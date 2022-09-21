***SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
21.09.2022 17:07
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler SEYKM
22.09.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
SEYITLER KIMYA SEYKM 43,90243 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064524
BIST
17:093.279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,76
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
17:0918,3329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,2884
17:0918,1876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0667
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
17:09985,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,61
|Açılış
|: 985,62
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler17:09
|ZOREN
|3,96
|965.537.042
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.676.859
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|116.393.496
|% 9,96
|
|OYYAT
|33,58
|79.125.864
|% 9,95
|
|EGGUB
|66,95
|78.091.927
|% 9,93
|
|KZBGY
|32,12
|84.759.160
|% -9,98
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|12.394.706
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|206.412.582
|% -9,88
|
|TSKB
|3,58
|222.086.168
|% -9,82
|
|THYAO
|70,60
|4.375.886.719
|% -2,55
|
|ASELS
|31,92
|3.756.416.991
|% 3,77
|
|VAKBN
|8,14
|2.660.151.115
|% -3,44
|
|GARAN
|19,53
|2.375.033.618
|% -3,03
|
|YKBNK
|7,13
|2.196.171.494
|% -0,42
|
|EKGYO
|3,94
|2.078.010.757
|% -1,75
|
|VAKBN
|8,14
|2.660.151.115
|% -3,44
|
|SKBNK
|3,16
|1.029.606.109
|% -8,67
|
|YKBNK
|7,13
|2.196.171.494
|% -0,42
|
|HALKB
|8,17
|2.153.745.645
|% -2,85
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3243
|18,3329
|% 0,08
|
|Euro
|18,1672
|18,1876
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,7252
|20,8291
|% -0,24
|
|Frank
|18,9383
|19,0524
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8561
|4,8804
|% 0,08
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|5,45
|
|Altın Gr.
|985
|986
|5,61
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.686
|6.768
|-7,00
|
|Yarım
|3.258
|3.306
|7,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.653
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,13
|
|B. Petrol
|90,69
|90,69
|0,07
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:24BOBET
Yüzde 4.91 oranında artışla 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 271, 317 adet işlem
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17:23LIDER
Yüzde 5.04 oranında artışla 29.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 954, 419 adet işlem
-
17:22ULUFA
Yüzde 9.17 oranında artışla 7.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 912, 811 adet işlem
-
17:21XU100
Endeks 3, 282 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 50, 878.00 milyon TL de
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17:21GESAN
Yüzde 8.45 oranında artışla 77.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 352, 477 adet işlem