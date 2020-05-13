***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.05.2020 10:03
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844649
BIST
18:0599.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
0
En Düşük
0
18:056,9972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
18:057,5924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5738
18:05383,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 383,20
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
382,51
BIST En Aktif Hisseler
|BIMAS
|51,75
|320.562.231
|% 2,46
|
|DGGYO
|5,17
|5.896.872
|% 0,00
|
|GARAN
|7,91
|978.119.700
|% 0,00
|
|KARSN
|1,74
|162.965.891
|% 0,00
|
|MARTI
|1,01
|28.765.109
|% 0,00
|
|DGGYO
|5,17
|5.896.872
|% 0,00
|
|GARAN
|7,91
|978.119.700
|% 0,00
|
|KARSN
|1,74
|162.965.891
|% 0,00
|
|MARTI
|1,01
|28.765.109
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,61
|94.330.452
|% 0,00
|
|GARAN
|7,91
|978.119.700
|% 0,00
|
|ASELS
|27,42
|762.933.895
|% 0,00
|
|MGROS
|32,82
|645.558.848
|% 0,00
|
|ECILC
|5,42
|559.732.626
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,61
|549.884.493
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|450.304.987
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,17
|283.185.488
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,39
|384.324.660
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,61
|94.330.452
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,69
|100.274.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5750
|8,6180
|% 0,26
|
|Frank
|7,1863
|7,2295
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8564
|1,8657
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-0,17
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.511
|0,80
|
|Tam
|2.537
|2.577
|0,80
|
|Yarım
|1.238
|1.259
|0,30
|
|Çeyrek
|619
|630
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,53
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,02
|
|B. Petrol
|29,63
|29,63
|-0,35
|