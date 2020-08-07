***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 11:01
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866490
BIST
10:491.021
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -13,58
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.018
10:497,3209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0923
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3212
En Düşük
7,2144
10:498,6683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0559
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6728
En Düşük
8,5597
10:49485,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,96
|Açılış
|: 485,40
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,46
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|86.656.396
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|127.275
|% 9,85
|
|GLRYH
|18,19
|18.182.603
|% 9,71
|
|MAALT
|88,65
|371.729
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,72
|3.668.307
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|7.405.151
|% -10,00
|
|IHGZT
|2,16
|313.460
|% -10,00
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,76
|596.585.733
|% -6,88
|
|SISE
|5,94
|287.534.587
|% 3,30
|
|ASELS
|14,81
|243.767.107
|% -3,01
|
|GARAN
|6,40
|209.776.291
|% -1,08
|
|AKBNK
|4,63
|175.586.617
|% -1,49
|
|EKGYO
|1,76
|596.585.733
|% -6,88
|
|TSKB
|1,02
|63.626.968
|% -1,92
|
|KRDMD
|2,51
|135.693.414
|% -3,09
|
|SISE
|5,94
|287.534.587
|% 3,30
|
|YKBNK
|2,02
|78.824.360
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5644
|9,6123
|% 1,02
|
|Frank
|7,9939
|8,0421
|% 1,06
|
|Riyal
|1,9457
|1,9555
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.063
|2.063
|-0,41
|
|Altın Gr.
|484
|484
|4,97
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.372
|28,40
|
|Tam
|3.304
|3.490
|29,30
|
|Yarım
|1.604
|1.691
|14,20
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|28,35
|28,40
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,08
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|B. Petrol
|45,03
|45,03
|-0,06
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