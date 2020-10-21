***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2020 11:11
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882788
BIST
12:411.221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 10,18
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
12:417,8446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0213
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
12:419,2938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0060
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2744
12:41483,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,56
|Açılış
|: 483,80
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler12:39
|KARTN
|1.023,40
|1.533.053
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|6.712.490
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|442.662
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|6.171.828
|% 10,00
|
|BMELK
|12,87
|209.331
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,42
|86.620
|% -9,98
|
|MERKO
|17,50
|2.310.578
|% -9,98
|
|ARTI
|9,66
|432.101
|% -9,97
|
|KATMR
|4,41
|135.926.941
|% -9,94
|
|CEOEM
|7,98
|23.664.243
|% -9,93
|
|KARSN
|3,33
|708.488.137
|% 6,39
|
|GARAN
|7,55
|630.925.062
|% 1,07
|
|SISE
|7,03
|606.312.650
|% 0,72
|
|ITTFH
|10,86
|386.745.453
|% -1,63
|
|KLGYO
|15,76
|378.297.201
|% -3,96
|
|KARSN
|3,33
|708.488.137
|% 6,39
|
|IHLAS
|1,29
|192.142.565
|% -2,27
|
|SKBNK
|2,04
|256.014.162
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|235.912.161
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,41
|291.143.925
|% 1,26
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8409
|7,8448
|% -0,27
|
|Euro
|9,2903
|9,2976
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,2080
|10,2592
|% 0,56
|
|Frank
|8,6374
|8,6894
|% 0,04
|
|Riyal
|2,0857
|2,0961
|% -0,22
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|11,51
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,48
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|8,00
|
|Tam
|3.188
|3.267
|12,96
|
|Yarım
|1.541
|1.580
|6,26
|
|Çeyrek
|773
|790
|3,14
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,07
|
|B. Petrol
|42,52
|42,52
|-0,64
|