***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2021 11:49
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEYKM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914746
BIST
12:381.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 21,88
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
12:387,3672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3689
En Düşük
7,2936
12:388,9234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0206
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9261
En Düşük
8,8181
12:38408,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,09
|Açılış
|: 408,08
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler12:36
|BOSSA
|24,42
|28.952.936
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.083.015
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|134.453.687
|% 9,99
|
|CLEBI
|216,00
|137.818.240
|% 9,98
|
|IDEAS
|46,74
|1.339.288
|% 9,98
|
|SEYKM
|34,46
|27.805.316
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|554.730
|% -9,98
|
|BRMEN
|2,38
|617.824
|% -9,85
|
|LINK
|54,50
|28.529.234
|% -7,63
|
|MERIT
|300,00
|990.000
|% -7,55
|
|KRDMD
|7,11
|1.209.051.740
|% 4,10
|
|THYAO
|14,84
|998.119.869
|% 0,20
|
|GARAN
|9,39
|753.020.459
|% 2,07
|
|EREGL
|15,64
|749.714.967
|% 3,58
|
|PETKM
|5,64
|724.885.881
|% 1,81
|
|KRDMD
|7,11
|1.209.051.740
|% 4,10
|
|SKBNK
|1,41
|203.662.821
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,46
|317.949.956
|% 1,65
|
|PETKM
|5,64
|724.885.881
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,81
|265.312.303
|% 2,18
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3563
|7,3571
|% -0,04
|
|Euro
|8,9110
|8,9142
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,2560
|10,3075
|% 0,10
|
|Frank
|7,9929
|8,0410
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9529
|1,9627
|% -0,15
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-3,16
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|0,00
|
|Tam
|2.700
|2.769
|-1,99
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|-0,05
|
|Çeyrek
|655
|670
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,28
|63,28
|0,58
|