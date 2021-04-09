***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 14:22
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926079
BIST
14:221.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -25,07
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.390
14:228,1548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0223
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:229,7037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0130
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:22457,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,01
|Açılış
|: 457,24
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:20
|TUREX
|14,52
|244.662
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|461.353
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|42.041.195
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.631.968
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.806.132
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|158.596.767
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,40
|13.481.190
|% -9,43
|
|EREGL
|16,10
|710.169.467
|% 1,64
|
|KRDMD
|7,29
|619.616.503
|% -1,88
|
|BJKAS
|10,77
|610.554.522
|% 5,90
|
|JANTS
|837,50
|444.738.663
|% -1,47
|
|GARAN
|6,69
|388.702.326
|% -1,04
|
|TSKB
|1,35
|197.609.894
|% -4,26
|
|EKGYO
|1,88
|229.147.594
|% -2,59
|
|DOHOL
|3,22
|359.338.690
|% -4,17
|
|YKBNK
|2,13
|193.142.867
|% -2,29
|
|ITTFH
|2,84
|253.247.479
|% 7,58
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1494
|8,1538
|% 0,26
|
|Euro
|9,6970
|9,7019
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,1383
|11,1942
|% -0,03
|
|Frank
|8,7587
|8,8115
|% -0,11
|
|Riyal
|2,1636
|2,1744
|% 0,04
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-7,27
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|-23,33
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-11,28
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|-0,04
|