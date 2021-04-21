***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:05
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929824
BIST
12:471.347
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -18,01
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:478,2072
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1000
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
12:479,8725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1036
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8725
En Düşük
9,7531
12:47468,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,48
|Açılış
|: 468,30
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
468,81
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:47
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.552.060
|% 9,52
|
|FENER
|34,96
|75.859.105
|% 9,25
|
|JANTS
|771,30
|50.429.884
|% 8,71
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.765.612
|% -10,00
|
|BNTAS
|4,99
|38.308.597
|% -9,93
|
|ANELE
|4,46
|86.330.535
|% -9,90
|
|YAYLA
|2,86
|10.056.518
|% -9,78
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|PETKM
|6,43
|691.544.849
|% -2,13
|
|GARAN
|6,97
|503.544.167
|% -1,69
|
|EREGL
|18,16
|483.611.518
|% -0,38
|
|KRDMD
|7,16
|341.319.215
|% -0,56
|
|THYAO
|11,11
|247.827.487
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,07
|226.844.379
|% -2,36
|
|PETKM
|6,43
|691.544.849
|% -2,13
|
|ODAS
|2,48
|189.138.461
|% -8,82
|
|GARAN
|6,97
|503.544.167
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,83
|119.359.082
|% -0,54
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2027
|8,2072
|% 1,23
|
|Euro
|9,8645
|9,8725
|% 1,06
|
|Sterlin
|11,3701
|11,4271
|% 0,88
|
|Frank
|8,8886
|8,9422
|% 0,76
|
|Riyal
|2,1770
|2,1879
|% 0,99
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-0,39
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,57
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|21,00
|
|Tam
|3.073
|3.152
|30,63
|
|Yarım
|1.485
|1.525
|14,82
|
|Çeyrek
|745
|763
|7,88
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,08
|
|B. Petrol
|65,87
|65,87
|-0,70
|