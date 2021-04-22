***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:00
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEYKM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930360
BIST
10:391.313
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -17,49
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.326
En Düşük
1.309
10:398,3130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,1339
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3697
En Düşük
8,1672
10:3910,0132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1466
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0816
En Düşük
9,8213
10:39478,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 6,96
|Açılış
|: 478,84
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler10:39
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|SEKUR
|22,76
|2.518.666
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|ATLAS
|2,27
|14.401.687
|% 9,66
|
|FORMT
|1,09
|1.857.080
|% 9,00
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|LUKSK
|43,64
|3.294.919
|% -9,98
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|SANEL
|3,62
|256.029
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,40
|486.484
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|471.571.870
|% 0,72
|
|EREGL
|17,78
|202.230.500
|% -0,34
|
|PETKM
|6,25
|124.487.851
|% -2,04
|
|EKGYO
|1,77
|109.703.734
|% -2,21
|
|YKBNK
|2,07
|94.118.066
|% 0,00
|
|GARAN
|7,01
|471.571.870
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,77
|109.703.734
|% -2,21
|
|YKBNK
|2,07
|94.118.066
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|33.620.981
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,03
|21.257.530
|% -0,96
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3068
|8,3130
|% 1,64
|
|Euro
|10,0057
|10,0132
|% 1,49
|
|Sterlin
|11,5559
|11,6139
|% 1,71
|
|Frank
|9,0465
|9,1010
|% 1,79
|
|Riyal
|2,2098
|2,2209
|% 1,60
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,51
|
|Altın Gr.
|480
|480
|8,39
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,50
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,11
|
|B. Petrol
|65,05
|65,05
|-0,27
|