***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2021 15:24
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966989
BIST
16:451.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,61
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
16:458,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0182
|Açılış
|: 8,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
16:4510,2813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0126
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2548
16:45500,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,56
|Açılış
|: 500,15
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,94
BIST En Aktif Hisseler16:45
|PKENT
|3.178,10
|7.147.338
|% 9,97
|
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.808.027
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.641.859
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|95.641.196
|% 9,70
|
|BIOEN
|24,30
|172.196.118
|% -10,00
|
|BSOKE
|2,61
|35.685.482
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|38.046.643
|% -10,00
|
|SEYKM
|19,64
|19.159.255
|% -9,99
|
|MARTI
|1,52
|18.726.755
|% -9,52
|
|GARAN
|9,23
|1.085.088.712
|% 0,11
|
|MAREN
|10,25
|1.028.580.650
|% 1,99
|
|TUPRS
|119,50
|995.795.989
|% 3,02
|
|THYAO
|14,04
|949.522.622
|% 1,23
|
|SISE
|8,13
|413.142.859
|% -0,12
|
|SKBNK
|1,00
|186.128.271
|% 2,04
|
|GARAN
|9,23
|1.085.088.712
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,36
|244.286.476
|% -0,84
|
|MAREN
|10,25
|1.028.580.650
|% 1,99
|
|THYAO
|14,04
|949.522.622
|% 1,23
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8610
|8,8654
|% 0,21
|
|Euro
|10,2777
|10,2813
|% -0,12
|
|Sterlin
|12,0190
|12,0793
|% 0,06
|
|Frank
|9,5152
|9,5725
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3563
|2,3681
|% 0,12
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-15,02
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.363
|8,00
|
|Tam
|3.293
|3.376
|1,03
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|0,50
|
|Çeyrek
|798
|816
|0,25
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|1,16
|
Seans Raporu
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