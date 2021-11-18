***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2021 12:26
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL Bsırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978453
BIST
13:121.712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,40
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.718
En Düşük
1.703
13:1210,5551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0776
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9678
En Düşük
10,5462
13:1211,9766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0670
|Açılış
|: 12,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4330
En Düşük
11,9508
13:12636,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,31
|Açılış
|: 636,40
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,36
BIST En Aktif Hisseler13:12
|TETMT
|190,50
|7.401.690
|% 9,99
|
|DITAS
|22,92
|16.341.900
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|26.058.774
|% 9,96
|
|PRKAB
|44,68
|153.037.191
|% 9,78
|
|PAGYO
|7,53
|12.518.125
|% 6,06
|
|GMTAS
|2,35
|7.045.260
|% -9,96
|
|ISBIR
|45,30
|672.700
|% -8,45
|
|SEYKM
|17,35
|18.091.659
|% -7,57
|
|BASGZ
|16,05
|392.982.468
|% -6,85
|
|ELITE
|17,29
|40.945.555
|% -6,44
|
|YKBNK
|3,50
|1.019.937.566
|% 3,86
|
|PETKM
|7,74
|952.338.974
|% 0,39
|
|GARAN
|11,93
|836.937.646
|% 0,25
|
|TSPOR
|7,96
|514.358.532
|% 3,24
|
|THYAO
|17,97
|442.711.472
|% -0,11
|
|YKBNK
|3,50
|1.019.937.566
|% 3,86
|
|PETKM
|7,74
|952.338.974
|% 0,39
|
|ADESE
|1,07
|127.320.646
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|216.106.497
|% -0,46
|
|TSKB
|1,57
|113.229.422
|% -0,63
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5407
|10,5551
|% -0,73
|
|Euro
|11,9575
|11,9766
|% -0,56
|
|Sterlin
|14,3449
|14,4168
|% 0,37
|
|Frank
|11,4581
|11,5271
|% 0,47
|
|Riyal
|2,8343
|2,8486
|% 0,37
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,89
|
|Altın Gr.
|639
|639
|1,31
|
|Cumhuriyet
|4.228
|4.298
|25,00
|
|Tam
|4.207
|4.314
|18,05
|
|Yarım
|2.033
|2.087
|8,73
|
|Çeyrek
|1.020
|1.043
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,58
|8,59
|0,02
|
|B. Petrol
|79,93
|79,93
|-0,35
|