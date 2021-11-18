Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

18.11.2021 12:26
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***SEYKM*** BORSA İSTANBUL Bsırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978453


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:121.712
Değişim :  0,32% |  5,40
Açılış :  1.710  
Önceki Kapanış :  1.707  
En Yüksek
1.718 En Düşük
1.703
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 190,50 7.401.690 % 9,99  
DITAS 22,92 16.341.900 % 9,98  
DOBUR 164,50 26.058.774 % 9,96  
PRKAB 44,68 153.037.191 % 9,78  
PAGYO 7,53 12.518.125 % 6,06  
daha fazla
13:12 Alış Satış %  
Dolar 10,5407 10,5551 % -0,73  
Euro 11,9575 11,9766 % -0,56  
Sterlin 14,3449 14,4168 % 0,37  
Frank 11,4581 11,5271 % 0,47  
Riyal 2,8343 2,8486 % 0,37  
daha fazla
13:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.864 1.864 -2,89  
Altın Gr. 639 639 1,31  
Cumhuriyet 4.228 4.298 25,00  
Tam 4.207 4.314 18,05  
Yarım 2.033 2.087 8,73  
Çeyrek 1.020 1.043 4,37  
Gümüş.Ons 25,04 25,06 0,00  
Gümüş Gr. 8,58 8,59 0,02  
B. Petrol 79,93 79,93 -0,35  
Seans Raporu 13:12
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru