***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2021 14:57
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEYKM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978955
BIST
16:191.746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 8,33
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.743
16:1911,2404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0112
|Açılış
|: 11,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2638
En Düşük
10,9592
16:1912,6829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0248
|Açılış
|: 12,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7032
En Düşük
12,3613
16:19665,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -3,24
|Açılış
|: 665,01
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler16:19
|DITAS
|27,72
|39.281.031
|% 10,00
|
|EDATA
|11,00
|38.870.792
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|FENER
|33,02
|244.174.924
|% 9,99
|
|SANFM
|31,96
|14.000.824
|% 9,98
|
|IDEAS
|40,14
|18.470.996
|% -10,00
|
|MERCN
|11,12
|96.289.114
|% -9,96
|
|BASGZ
|12,63
|412.481.273
|% -9,53
|
|SEYKM
|16,25
|19.582.627
|% -8,91
|
|TGSAS
|17,48
|36.126.264
|% -6,77
|
|THYAO
|17,43
|2.012.023.356
|% 1,99
|
|GARAN
|11,95
|1.271.155.528
|% -0,83
|
|SISE
|11,15
|1.169.361.343
|% -0,89
|
|KRDMD
|8,29
|984.152.413
|% 1,34
|
|TSPOR
|9,20
|656.196.000
|% 7,23
|
|ODAS
|1,63
|455.140.239
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,53
|563.753.625
|% -0,56
|
|KRDMD
|8,29
|984.152.413
|% 1,34
|
|THYAO
|17,43
|2.012.023.356
|% 1,99
|
|GARAN
|11,95
|1.271.155.528
|% -0,83
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2338
|11,2404
|% -0,10
|
|Euro
|12,6694
|12,6829
|% -0,20
|
|Sterlin
|15,0891
|15,1648
|% 0,06
|
|Frank
|12,1004
|12,1733
|% 0,26
|
|Riyal
|2,9936
|3,0086
|% 0,10
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-10,00
|
|Altın Gr.
|666
|666
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|4.390
|4.457
|5,00
|
|Tam
|4.374
|4.484
|11,31
|
|Yarım
|2.114
|2.169
|5,47
|
|Çeyrek
|1.060
|1.084
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|8,96
|8,97
|0,07
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|-0,42
|