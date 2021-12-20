***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.12.2021 16:55
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984750
BIST
16:121.806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
16:1211,0945
En Yüksek
|Değişim
|: -8,99%
|| -1,0954
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
16:1212,6224
En Yüksek
|Değişim
|: -8,80%
|| -1,2177
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
16:12646,66
En Yüksek
|Değişim
|: -8,64%
|| -61,14
|Açılış
|: 646,66
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler16:12
|PENTA
|359,70
|32.197.571
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.075.850
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.341.782
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.345.230
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.114.784
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.643.420
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,87
|3.232.439.487
|% -0,08
|
|SISE
|12,83
|2.531.169.033
|% -3,39
|
|EREGL
|25,62
|2.008.311.011
|% 0,71
|
|THYAO
|19,03
|1.527.791.931
|% 0,79
|
|KRDMD
|9,04
|1.461.299.518
|% -2,80
|
|YKBNK
|3,57
|1.392.001.964
|% 2,59
|
|GARAN
|11,87
|3.232.439.487
|% -0,08
|
|SISE
|12,83
|2.531.169.033
|% -3,39
|
|DOHOL
|2,74
|472.766.917
|% -1,44
|
|KRDMD
|9,04
|1.461.299.518
|% -2,80
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0473
|11,0945
|% -8,99
|
|Euro
|12,5171
|12,6224
|% -8,80
|
|Sterlin
|14,9152
|14,9900
|% -8,24
|
|Frank
|12,0523
|12,1249
|% -8,83
|
|Riyal
|2,9578
|2,9726
|% -8,70
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|3,12
|
|Altın Gr.
|647
|647
|-61,14
|
|Cumhuriyet
|4.301
|4.366
|-539,00
|
|Tam
|4.283
|4.408
|-530,14
|
|Yarım
|2.070
|2.132
|-256,44
|
|Çeyrek
|1.038
|1.066
|-128,22
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,16
|8,17
|-0,79
|
|B. Petrol
|75,61
|75,61
|0,33
|