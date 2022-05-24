***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2022 10:08
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031951
BIST
10:122.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,08
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.394
En Düşük
2.380
10:1216,0881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1625
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
16,0881
En Düşük
15,9172
10:1217,2704
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2344
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,2704
En Düşük
16,8668
10:12957,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,02
|Açılış
|: 957,81
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
958,08
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler10:10
|KGYO
|4,76
|861.746
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|15.798.363
|% 9,93
|
|INTEM
|65,45
|9.175.162
|% 6,68
|
|POLHO
|4,31
|26.203.953
|% 5,90
|
|DERHL
|7,14
|12.335.581
|% 5,47
|
|KAPLM
|69,00
|1.204.001
|% -4,96
|
|ESCOM
|12,65
|2.907.179
|% -4,89
|
|ISDMR
|25,22
|1.650.884
|% -4,69
|
|IMASM
|42,80
|4.082.483
|% -4,46
|
|SEYKM
|7,77
|8.418.834
|% -4,07
|
|GARAN
|15,30
|432.360.365
|% 0,86
|
|THYAO
|43,02
|269.504.813
|% 0,14
|
|SISE
|19,61
|160.519.974
|% 1,34
|
|HEKTS
|28,92
|143.618.802
|% 2,41
|
|ASELS
|23,62
|139.276.359
|% 0,08
|
|SKBNK
|1,26
|66.310.843
|% -0,79
|
|GARAN
|15,30
|432.360.365
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,39
|86.455.025
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,62
|69.983.755
|% 1,12
|
|KARSN
|5,76
|74.221.128
|% 0,17
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0721
|16,0849
|% 1,00
|
|Euro
|17,2408
|17,2666
|% 1,35
|
|Sterlin
|20,1350
|20,2360
|% 0,78
|
|Frank
|16,5801
|16,6799
|% 0,96
|
|Riyal
|4,2620
|4,2834
|% 0,73
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,51
|
|Altın Gr.
|957
|957
|8,49
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,10
|
|B. Petrol
|109
|109
|-1,56
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