***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2022 10:06
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEYKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032264
BIST
10:492.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,19
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.393
En Düşük
2.386
10:4916,3225
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,2467
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,3269
En Düşük
16,0430
10:4917,4296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1330
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,4462
En Düşük
17,2406
10:49974,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,23
|Açılış
|: 974,47
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
974,48
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler10:49
|ARCLK
|74,40
|521.221.899
|% 9,98
|
|LIDFA
|8,29
|5.866.576
|% 9,95
|
|KSTUR
|233,90
|97.069
|% 9,81
|
|GZNMI
|31,34
|18.133.427
|% 8,44
|
|VKFYO
|5,91
|6.267.765
|% 7,85
|
|OYAYO
|7,50
|2.889.155
|% -6,25
|
|DOGUB
|4,49
|10.620.382
|% -5,47
|
|SEYKM
|7,40
|11.753.984
|% -3,77
|
|NUGYO
|5,90
|9.821.181
|% -3,75
|
|DIRIT
|2,84
|2.840
|% -3,73
|
|GARAN
|14,76
|558.334.963
|% -0,33
|
|ARCLK
|74,40
|521.221.899
|% 9,98
|
|THYAO
|42,12
|485.729.276
|% -0,09
|
|ASELS
|23,56
|402.154.340
|% 2,17
|
|KCHOL
|39,34
|370.620.347
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,56
|127.240.871
|% 0,00
|
|GARAN
|14,76
|558.334.963
|% -0,33
|
|YKBNK
|4,37
|140.453.618
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,26
|37.410.093
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,66
|93.767.945
|% 0,83
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2724
|16,3225
|% 1,53
|
|Euro
|17,3785
|17,4296
|% 0,77
|
|Sterlin
|20,4092
|20,5116
|% 1,44
|
|Frank
|16,8915
|16,9932
|% 1,20
|
|Riyal
|4,3353
|4,3571
|% 1,31
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-8,91
|
|Altın Gr.
|974
|974
|8,23
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,06
|