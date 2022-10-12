***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2022 11:19
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071069
BIST
11:413.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -18,90
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
11:4118,5924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
11:4118,0619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
11:41999,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,88
|Açılış
|: 999,83
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler11:41
|USAK
|3,74
|72.346.101
|% 10,00
|
|COSMO
|63,00
|1.985.130
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,10
|15.787.034
|% 9,57
|
|GESAN
|103,40
|395.867.356
|% 9,13
|
|HEKTS
|24,26
|681.583.600
|% 8,96
|
|MEGAP
|4,82
|15.430.806
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|15.430.806
|% -9,91
|
|KTSKR
|36,68
|114.800.906
|% -8,07
|
|ISGSY
|11,10
|17.179.475
|% -5,45
|
|UZERB
|40,00
|53.120
|% -4,53
|
|THYAO
|84,80
|1.663.464.033
|% 0,36
|
|ASELS
|32,58
|1.252.045.370
|% 0,99
|
|SASA
|83,55
|900.707.441
|% -1,82
|
|KONTR
|91,75
|895.749.127
|% 1,10
|
|ISCTR
|8,37
|885.891.614
|% 0,97
|
|EKGYO
|4,26
|575.389.197
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,37
|885.891.614
|% 0,97
|
|YKBNK
|8,32
|878.326.176
|% 0,12
|
|AKFGY
|3,95
|301.531.897
|% -3,66
|
|AKBNK
|13,01
|714.267.581
|% -0,38
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5865
|18,5924
|% 0,04
|
|Euro
|18,0514
|18,0619
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,4637
|20,5664
|% 0,64
|
|Frank
|18,6145
|18,7266
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9300
|4,9548
|% -0,01
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|5,77
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,10
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.738
|6.793
|25,00
|
|Yarım
|3.283
|3.321
|12,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.661
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,05
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|0,40
|