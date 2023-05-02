***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 11:46
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144271
BIST
13:194.542
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -75,74
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
13:1919,4698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
13:1921,3570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0110
|Açılış
|: 21,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
13:191.243,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,92
|Açılış
|: 1.243,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,65
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler13:19
|GRTRK
|25,74
|6.181.718
|% 10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.205.046.062
|% 9,96
|
|CVKMD
|189,10
|741.354.843
|% 2,05
|
|AKFYE
|12,97
|416.579.648
|% -0,99
|
|TNZTP
|21,54
|20.695.202
|% -1,01
|
|MACKO
|50,10
|10.947.221
|% -5,56
|
|BVSAN
|47,52
|53.132.184
|% -4,96
|
|GOKNR
|13,51
|59.080.377
|% -3,91
|
|KOPOL
|48,74
|1.195.638.115
|% -2,52
|
|EKSUN
|60,25
|56.256.067
|% -2,03
|
|EUPWR
|78,95
|1.205.046.062
|% 9,96
|
|KOPOL
|48,74
|1.195.638.115
|% -2,52
|
|CVKMD
|189,10
|741.354.843
|% 2,05
|
|AKFYE
|12,97
|416.579.648
|% -0,99
|
|GOKNR
|13,51
|59.080.377
|% -3,91
|
|AKFYE
|12,97
|416.579.648
|% -0,99
|
|KOPOL
|48,74
|1.195.638.115
|% -2,52
|
|EUPWR
|78,95
|1.205.046.062
|% 9,96
|
|GOKNR
|13,51
|59.080.377
|% -3,91
|
|CVKMD
|189,10
|741.354.843
|% 2,05
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4657
|19,4698
|% 0,16
|
|Euro
|21,3331
|21,3570
|% -0,05
|
|Sterlin
|24,1893
|24,3106
|% -0,18
|
|Frank
|21,5743
|21,7043
|% -0,29
|
|Riyal
|5,1758
|5,2018
|% 0,09
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|3,18
|
|Cumhuriyet
|8.971
|9.127
|-111,00
|
|Tam
|9.120
|9.271
|-82,00
|
|Yarım
|4.425
|4.527
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.216
|2.263
|-20,00
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,48
|-0,16
|