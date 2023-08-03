***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2023 10:42
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180126
BIST
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11:457.358
En Düşük
|Değişim
|: 1,37%
|| 99,17
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.296
En Yüksek
7.364
11:4526,9869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0653
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
11:4529,5722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0912
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
11:451.680,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,85
|Açılış
|: 1.680,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler11:43
|KLSER
|44,24
|104.300.136
|% 10,00
|
|EUKYO
|10,23
|446.632
|% 10,00
|
|ATAKP
|69,90
|284.463.362
|% 9,99
|
|QUAGR
|8,26
|725.855.137
|% 9,99
|
|FZLGY
|14,31
|111.976.408
|% 9,99
|
|AVHOL
|102,10
|3.378.795
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|24.395.887
|% -9,95
|
|MACKO
|103,30
|180.941.267
|% -8,83
|
|TUKAS
|9,67
|620.137.438
|% -7,02
|
|VKFYO
|25,60
|1.168.870
|% -6,98
|
|ASTOR
|117,60
|2.931.712.057
|% 2,89
|
|THYAO
|237,70
|2.587.653.224
|% 0,51
|
|KONTR
|247,10
|2.147.808.164
|% 7,95
|
|EKGYO
|8,89
|2.004.807.321
|% 3,13
|
|ASELS
|78,00
|1.900.867.710
|% -0,89
|
|EKGYO
|8,89
|2.004.807.321
|% 3,13
|
|YKBNK
|14,45
|1.798.927.189
|% 0,35
|
|QUAGR
|8,26
|725.855.137
|% 9,99
|
|ISCTR
|15,75
|1.304.565.289
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,38
|346.973.965
|% 1,86
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9814
|26,9874
|% 0,24
|
|Euro
|29,5154
|29,5696
|% 0,30
|
|Sterlin
|34,1060
|34,2770
|% -0,17
|
|Frank
|30,6109
|30,7953
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1721
|7,2080
|% 0,11
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|2,72
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|2,11
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.978
|11.063
|-19,00
|
|Yarım
|5.493
|5.557
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.779
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,40
|20,42
|-0,15
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|-0,47
|
Seans Raporu
11:43
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