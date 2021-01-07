***SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
07.01.2021 10:03
***SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.'nin 05.01.2021 tarihinde başlayan % 37,5 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 07.01.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897620
BIST
12:281.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 12,15
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:287,2538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0521
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2382
12:288,9151
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0935
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9044
12:28448,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,66
|Açılış
|: 448,18
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:28
|TGSAS
|18,59
|10.670.162
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|117.424.897
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|10.715.981
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|44,96
|14.384.107
|% -9,17
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,65
|85.792.642
|% -5,52
|
|MARKA
|6,44
|5.338.225
|% -5,01
|
|EKGYO
|2,56
|2.371.991.187
|% 8,02
|
|ASELS
|19,12
|771.033.105
|% 2,30
|
|GARAN
|10,51
|722.660.837
|% 0,96
|
|AKBNK
|7,56
|542.445.490
|% 2,72
|
|TKFEN
|18,54
|539.097.988
|% 4,33
|
|EKGYO
|2,56
|2.371.991.187
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,42
|364.537.802
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,57
|357.977.344
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,22
|386.684.777
|% 1,90
|
|DOHOL
|3,31
|301.520.971
|% 2,16
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2479
|7,2538
|% -0,71
|
|Euro
|8,9073
|8,9151
|% -1,04
|
|Sterlin
|9,8464
|9,8957
|% -0,69
|
|Frank
|8,1946
|8,2439
|% -1,07
|
|Riyal
|1,9278
|1,9375
|% -0,73
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|3,09
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|2.975
|3.020
|-55,00
|
|Tam
|2.960
|3.034
|-58,69
|
|Yarım
|1.430
|1.468
|-28,39
|
|Çeyrek
|717
|734
|-14,19
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,20
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,06
|
|B. Petrol
|54,56
|54,56
|0,26
|