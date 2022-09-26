***SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
26.09.2022 09:59
***SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.'nin 22.09.2022 tarihinde başayan %43,90243 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 26.09.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065086
BIST
11:453.285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 25,05
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.291
En Düşük
3.265
11:4518,4792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
11:4517,8075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0733
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
11:45972,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,26
|Açılış
|: 972,26
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler11:45
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|BAGFS
|26,48
|123.126.270
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|94.206.266
|% 9,95
|
|KONTR
|57,10
|257.029.935
|% 8,04
|
|CRDFA
|3,65
|28.579.390
|% 6,73
|
|ISGYO
|8,19
|6.594.400
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|808.203
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|12.755.005
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,12
|629.990.359
|% -7,02
|
|TEKTU
|2,03
|91.952.916
|% -6,02
|
|TSKB
|2,55
|1.600.214.778
|% -2,67
|
|SASA
|67,00
|1.545.624.407
|% 0,98
|
|YKBNK
|7,22
|1.116.389.381
|% 4,18
|
|THYAO
|70,15
|1.104.145.341
|% 1,08
|
|GARAN
|19,65
|935.415.901
|% 1,97
|
|TSKB
|2,55
|1.600.214.778
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,12
|629.990.359
|% -7,02
|
|EKGYO
|4,03
|652.002.333
|% 2,54
|
|YKBNK
|7,22
|1.116.389.381
|% 4,18
|
|ZOREN
|4,00
|538.554.491
|% -5,88
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4728
|18,4792
|% 0,02
|
|Euro
|17,7948
|17,8075
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,9331
|20,0330
|% 1,37
|
|Frank
|18,5995
|18,7115
|% 0,50
|
|Riyal
|4,8977
|4,9222
|% 0,10
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|14,41
|
|Altın Gr.
|973
|973
|9,84
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.610
|6.693
|14,00
|
|Yarım
|3.216
|3.272
|4,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.634
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|0,20
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|1,56
|