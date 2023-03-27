***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 2023 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu kararın yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128243BIST