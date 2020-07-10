***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAna sözleşmemizin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz müracat olumlu sonuçlanmış olup Sermaya Piyasası Kurulu'nun 08.07.2020 tarih 29833736.110.03.03-E.6897 sayılı izin yazısı tarafımıza ulaşmıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858935BIST