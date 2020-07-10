***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.07.2020 15:43
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ana sözleşmemizin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz müracat olumlu sonuçlanmış olup Sermaya Piyasası Kurulu'nun 08.07.2020 tarih 29833736.110.03.03-E.6897 sayılı izin yazısı tarafımıza ulaşmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858935
BIST
17:05114.033
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -1.760,21
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:056,8677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
17:057,7726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0234
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7741
En Düşük
7,7277
17:05397,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 397,88
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|50.910.180
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|KERVN
|0,47
|1.781.517
|% 9,30
|
|LIDFA
|3,24
|20.470.247
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,66
|51.451.773
|% -9,98
|
|TSPOR
|6,24
|7.630.927
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.958.655
|% -9,86
|
|TURGG
|55,15
|18.241.526
|% -9,66
|
|EKGYO
|2,12
|1.983.182.470
|% -1,85
|
|GARAN
|7,77
|1.131.482.865
|% -1,77
|
|SISE
|6,18
|1.058.963.851
|% -3,13
|
|TRKCM
|4,55
|1.057.215.660
|% -1,73
|
|THYAO
|11,73
|994.183.460
|% 1,56
|
|EKGYO
|2,12
|1.983.182.470
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,63
|421.623.328
|% -2,98
|
|ODAS
|2,66
|638.214.704
|% 1,14
|
|TRKCM
|4,55
|1.057.215.660
|% -1,73
|
|KRDMD
|3,01
|679.964.360
|% -2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6468
|8,6902
|% 0,24
|
|Frank
|7,2717
|7,3155
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8252
|1,8343
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|1,57
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.610
|5,40
|
|Tam
|2.665
|2.678
|5,70
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|2,70
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,69
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,49
|42,49
|0,14
|