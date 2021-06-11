***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
11.06.2021 15:53
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. (Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik Turgutlu Ticaret Sicili tarafından 11.06.2021 tarihinde tescil edilmiş, 11.06.2021 tarih ve 10347 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Şirket Ana Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 11/06/2021 11/06/2021 10347
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941979
BIST
17:281.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,06
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
17:288,3505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0774
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
17:2810,1136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -0,1640
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
17:28505,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -9,38
|Açılış
|: 505,09
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
504,83
BIST En Aktif Hisseler17:28
|LINK
|35,66
|39.346.867
|% 9,99
|
|OYYAT
|22,54
|151.632.191
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|102.405.574
|% 9,93
|
|BMSCH
|6,04
|166.736.951
|% 9,22
|
|KAPLM
|20,90
|10.917.628
|% 7,73
|
|TKURU
|157,70
|5.370.509
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.362.754
|% -9,97
|
|ATATP
|28,80
|94.044.810
|% -8,92
|
|CLEBI
|236,70
|84.810.879
|% -7,58
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|THYAO
|14,57
|1.372.116.734
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,21
|1.041.465.993
|% 2,31
|
|GARAN
|8,49
|1.024.386.214
|% 0,12
|
|ASELS
|15,68
|557.587.696
|% -0,13
|
|FENER
|37,68
|529.225.109
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,21
|1.041.465.993
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,29
|432.209.544
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,63
|305.380.775
|% 0,62
|
|GARAN
|8,49
|1.024.386.214
|% 0,12
|
|THYAO
|14,57
|1.372.116.734
|% 0,97
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3453
|8,3505
|% -0,92
|
|Euro
|10,1058
|10,1136
|% -1,60
|
|Sterlin
|11,7461
|11,8050
|% -1,40
|
|Frank
|9,2484
|9,3041
|% -1,43
|
|Riyal
|2,2187
|2,2298
|% -0,98
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-17,06
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-9,25
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|0,26
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:39BMSCH
Yüzde 9.76 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 330, 812 adet işlem
-
17:38OYYAT
Yüzde 9.95 oranında artışla 22.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 725, 338 adet işlem
-
17:37BOBET
Yüzde 7.39 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 820, 146 adet işlem
-
17:36PEGYO
Yüzde 5.00 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 733, 625 adet işlem
-
17:35BMSCH
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.08 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 902, 052 adet işlem