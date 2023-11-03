***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin 6.(Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik Turgutlu Ticaret Sicili tarafından 03.11.2023 tarihinde tescil edilmiş, 03.11.2023 tarih ve 10950 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren Şirket Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 03/11/2023 03/11/2023 10950http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214004BIST