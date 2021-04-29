***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.844.435 778.600Dönem Karı (Zararı)6.662.842 3.062.459Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.662.842 3.062.459Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.625.637 -409.964Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 370.276 197.283Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7,1 -407.818 487.902Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -376.884 487.902Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -30.934Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 151.155 -14.790Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 151.155 5.349Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 0 -20.139Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34,37 -85.393 -129.864Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -264.890 9.929Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 137.479Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 362.567 87.630Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -320.549 -227.423Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 -1.271.791 -1.002.864Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -1.271.791 -1.002.864Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 325.177 52.369İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -4.707.243 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.553.427 -1.972.217Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 4.188.633 890.801Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 2.468.882 -1.656.851İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 2.468.882 -1.656.851Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 229.849 -12.167İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 229.849 -12.167Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -2.850.301 -3.124.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 2.022.888 28.357Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 467.017 2.577.123İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.228 -2.451İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 465.789 2.579.574Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -80.846 59.681Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -137.379 -143.131İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -137.379 -143.131Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -2.351.949 -251.813İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -403.367 -340.217Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -403.367 -352.199Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 0 11.982Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.590.632 680.278Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -20.349 -70.589Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 274.152 168.911YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.045.362 -2.412.676İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri4,35 5.476.221 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları47 0 -2.142.479Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 1.913Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 1.913Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,17 -55.859 -272.110Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -54.763 -268.778Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -1.096 -3.332Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.375.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-62.081 8.208Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 0 18.137Kredilerden Nakit Girişleri47 0 18.137Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -189.492 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -189.492 0Ödenen Faiz37 -137.479 -9.929Alınan Faiz37 264.890 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.827.716 -1.625.868Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.827.716 -1.625.868DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.723.253 2.339.081DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.550.969 713.213Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 16.000.000 3.076.932 229.683 975.413 27.634.525 27.634.525Transferler4.805.101 4.805.101Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26.426 3.062.459 3.062.459 3.062.459Dönem Karı (Zararı)3.062.459 3.062.459 3.062.459Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26.426Dönem Sonu Bakiyeler30 16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 7.240.846 3.062.459 30.696.984 30.696.984Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 22.000.000 3.076.932 257.634 1.297.584 1.056.752 20.196.676 47.885.578 47.885.578Transferler20.196.676 20.196.676Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.662.842 6.662.842 6.662.842Dönem Karı (Zararı)6.662.842 6.662.842 6.662.842Dönem Sonu Bakiyeler30 22.000.000 3.076.932 257.634 1.297.584 21.253.428 6.662.842 54.548.420 54.548.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 13.550.969 4.723.253Finansal Yatırımlar47 18.127.892 21.044.734Ticari Alacaklar7 7.900.972 10.355.537İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.900.972 10.355.537Diğer Alacaklar9 179.679 409.528İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 179.679 409.528Stoklar10 12.323.104 9.441.869Peşin Ödenmiş Giderler11 6.233.312 8.256.200İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 6.233.312 8.256.200Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 279.234 553.386Diğer Dönen Varlıklar29 4.036.139 3.632.689İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 4.036.139 3.632.689ARA TOPLAM62.631.301 58.417.196TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR62.631.301 58.417.196DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 0 768.978Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.375.000 0Maddi Duran Varlıklar14 12.285.956 12.598.181Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.889 49.164Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 46.889 49.164Ertelenmiş Vergi Varlığı40 0 123.169TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.707.845 13.539.492TOPLAM VARLIKLAR76.339.146 71.956.688KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 19.959 45.014İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 19.959 45.014Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.266.284 1.974.650İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 2.266.284 1.974.650Ticari Borçlar7 2.983.132 2.836.664İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 27.822 26.594İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.955.310 2.810.070Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 546.223 627.069Diğer Borçlar9 147.052 284.431İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 147.052 284.431Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 6.265.263 8.617.212İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 6.265.263 8.617.212Kısa Vadeli Karşılıklar25 464.144 428.218Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 302.003 266.077Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 162.141 162.141ARA TOPLAM12.692.057 14.813.258TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.692.057 14.813.258UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.174.957 8.631.028İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 8.174.957 8.631.028Uzun Vadeli Karşılıklar25 721.704 626.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 721.704 626.824Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 202.008 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.098.669 9.257.852TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.790.726 24.071.110ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30 54.548.420 47.885.578Ödenmiş Sermaye30 22.000.000 22.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 3.076.932 3.076.932Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 257.634 257.634Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 257.634 257.634Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 257.634 257.634Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 1.297.584 1.297.584Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 21.253.428 1.056.752Net Dönem Karı veya Zararı30 6.662.842 20.196.676TOPLAM ÖZKAYNAKLAR54.548.420 47.885.578TOPLAM KAYNAKLAR76.339.146 71.956.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 9.959.197 11.847.954Satışların Maliyeti31 -6.623.990 -7.735.352TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.335.207 4.112.602BRÜT KAR (ZARAR)3.335.207 4.112.602Genel Yönetim Giderleri28 -2.625.438 -546.876Pazarlama Giderleri28 -779.230 -730.434Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 1.321.654 758.496Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -1.728.926 -1.006.407ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-476.733 2.587.381Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 7.344.919 1.004.539TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 122.652 -39.133FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.990.838 3.552.787Finansman Gelirleri37 435.099 117.365Finansman Giderleri37 -159.574 -33.899SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.266.363 3.636.253Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-603.521 -573.794Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -278.344 -521.426Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -325.177 -52.368SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.662.842 3.062.459DÖNEM KARI (ZARARI)6.662.842 3.062.459Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.662.842 3.062.459Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.662.842 3.062.459Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.662.842 3.062.459http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932470BIST