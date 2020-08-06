***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 06.08.2019Genel Kurul Tarihi 11.09.2019Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.09.2019Ülke TürkiyeŞehir MANİSAİlçe TURGUTLUAdres Turgutlu 1. OSB. 2007 Cad. No:5-7Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun ve Finansal Tablolarının müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi6 - Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - SPK tarafından onaylanan, Şirket Ana Sözleşmesinin 6 - 8 - 9 – 10 – 12 – 13 – 18 – 22 sayılı maddelerinin tadil edilmesinin görüşülmesi8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içinde seçilen yönetim kurulu üyelerinin onaylanması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi hususunda karar oluşturulması,10 - 2020 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi11 - İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,12 - Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,14 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 G.K.Bilgilendirme Dök.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 G.Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 G.Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 G.Kurul Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Eylül 2020 Cuma günü saat 10:00'da, ekte yazılı gündemi görüşmek üzere Turgutlu 1.OSB 2007 Cd. No:5-7 Turgutlu / Manisa adresinde gerçekleştirilecektir.Toplantı ilanı, vekaletname, gündem maddelerine ilişkin açıklamalar Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.seyitler.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866233BIST