***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.08.2020 21:23
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 06.08.2019
Genel Kurul Tarihi 11.09.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.09.2019
Ülke Türkiye
Şehir MANİSA
İlçe TURGUTLU
Adres Turgutlu 1. OSB. 2007 Cad. No:5-7
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun ve Finansal Tablolarının müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - SPK tarafından onaylanan, Şirket Ana Sözleşmesinin 6 - 8 - 9 – 10 – 12 – 13 – 18 – 22 sayılı maddelerinin tadil edilmesinin görüşülmesi
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içinde seçilen yönetim kurulu üyelerinin onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi hususunda karar oluşturulması,
10 - 2020 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi
11 - İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
12 - Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
14 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 G.K.Bilgilendirme Dök.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 G.Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 G.Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 G.Kurul Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Eylül 2020 Cuma günü saat 10:00'da, ekte yazılı gündemi görüşmek üzere Turgutlu 1.OSB 2007 Cd. No:5-7 Turgutlu / Manisa adresinde gerçekleştirilecektir.Toplantı ilanı, vekaletname, gündem maddelerine ilişkin açıklamalar Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.seyitler.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866233
BIST