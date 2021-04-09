***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 02.03.2021Genel Kurul Tarihi 09.04.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.04.2021Ülke TürkiyeŞehir MANİSAİlçe TURGUTLUAdres TURGUTLU 1.OSB 2007 CAD. NO:5-7 TURGUTLU / MANİSAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyeleri'nin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Şirketimizin 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,8 - İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,9 - Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,11 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKÜMANI 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GENEL KURUL GÜNDEM 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 09 Nisan 2021 günü saat 10:00'da Turgutlu 1.osb 2007 cad. No5-7 Turgutlu/MANİSA şirket adresinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi müzakere edildi ve onaylandı.2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi müzakere edildi ve onaylandı.3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun müzakere edildi ve onaylandı.4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakere edildi ve onaylandı.5.Yönetim Kurulu üyeleri'nin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi müzakere edildi ve onaylandı.6.Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması7. Şirketimizin 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşu olarak ''Hsy Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'' firmasının seçilmesine karar verildi.8. İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi9. Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,10.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,11.Dilek ve Temenniler.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2021 GENEL KURUL TOP.TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 GENEL KURUL HAZİRUN SYF.1.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 GENEL KURUL HAZİRUN SYF.2.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 NİSAN 2021 tarihinde saat 10:00'da, Turgutlu 1. Osb. 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu / MANİSA adresinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926363BIST