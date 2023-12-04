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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.12.2023 08:29
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 03.10.2023
Genel Kurul Tarihi 03.11.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.11.2023
Ülke Türkiye
Şehir MANİSA
İlçe TURGUTLU
Adres Selvilitepe OSB Mah. Turgutlu 1.OSB 2007 Cad. No:5-7 TURGUTLU/MANİSA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavan İzin Süresinin uzatılması ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil tasarısı çerçevesinde tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması
4 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Olağanüstü Genel Kurul Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 03 Kasım 2023 günü saat 10:00'da Turgutlu 1.OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/MANİSA şirket adresinde yapılan 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi müzakere edildi ve onaylandı.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi müzakere edildi ve onaylandı.
3. Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavan İzin Süresinin uzatılması ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil tasarısı çerçevesinde tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması konusu müzakere edildi ve onaylandı.
4. Dilek ve Temenniler.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.11.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Seyitler Toplantı Tutanağı 03.11.2023.pdf - Tutanak
EK: 2 Seyitler Hazirun 03.11.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03 Kasım 2023 tarihinde saat 10:00'da, Selvilitepe OSB Mah. Turgutlu 1. Osb. 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu / MANİSA adresinde gerçekleştirilmiş olup, 03.11.2023 tarih 10950 No.lu ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221730


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