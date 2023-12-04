***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 03.10.2023Genel Kurul Tarihi 03.11.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.11.2023Ülke TürkiyeŞehir MANİSAİlçe TURGUTLUAdres Selvilitepe OSB Mah. Turgutlu 1.OSB 2007 Cad. No:5-7 TURGUTLU/MANİSAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi3 - Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavan İzin Süresinin uzatılması ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil tasarısı çerçevesinde tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması4 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Olağanüstü Genel Kurul Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 03 Kasım 2023 günü saat 10:00'da Turgutlu 1.OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/MANİSA şirket adresinde yapılan 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi müzakere edildi ve onaylandı.2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi müzakere edildi ve onaylandı.3. Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavan İzin Süresinin uzatılması ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil tasarısı çerçevesinde tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması konusu müzakere edildi ve onaylandı.4. Dilek ve Temenniler.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 03.11.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Seyitler Toplantı Tutanağı 03.11.2023.pdf - TutanakEK: 2 Seyitler Hazirun 03.11.2023.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03 Kasım 2023 tarihinde saat 10:00'da, Selvilitepe OSB Mah. Turgutlu 1. Osb. 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu / MANİSA adresinde gerçekleştirilmiş olup, 03.11.2023 tarih 10950 No.lu ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221730BIST