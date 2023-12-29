***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 100.000.000 TL artışla 200.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 100.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname onaylanmak üzere 29.12.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.Kamuoyuna sayglarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230954BIST