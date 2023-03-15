***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 15.03.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.04.2023Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 3.786.589,18 69,49152B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 37.213.410,82 69,49152Ek Açıklamalar15.03.2023 tarih ve 439 sayılı yönetim kurulu toplantısındaŞirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklarımıza % 69,4915 oranında 41.000.000,00 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına,Kar dağıtımına ilişkin teklifimizin Genel Kurul onayına sunulmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu-2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125263BIST