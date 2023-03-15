***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.03.2023 18:35
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 15.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.04.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 3.786.589,18 69,49152
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 37.213.410,82 69,49152
Ek Açıklamalar
15.03.2023 tarih ve 439 sayılı yönetim kurulu toplantısında
Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklarımıza % 69,4915 oranında 41.000.000,00 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına,
Kar dağıtımına ilişkin teklifimizin Genel Kurul onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu-2022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125263
BIST