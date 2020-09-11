***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.09.2020 14:31
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye tavanı işlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.09.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak SPK'ya yapılan başvurumuz SPK tarafından 27.04.2020 tarihinde onaylanmıştır. SPK onaylı tadil metni Ekte yer almakta olup, Ticaret Bakanlığından izin alınmış olup 11.09.2020 tarihinde yapılan genel kurulda pay sahipleri tarafından onaylanmöıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874651
BIST
15:571.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,39
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
15:577,4758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0271
|Açılış
|: 7,4920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4786
En Düşük
7,4368
15:578,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0518
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
15:57467,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,25
|Açılış
|: 467,42
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler15:57
|DNISI
|6,82
|2.473.082
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.699.294
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.694.675
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.330.343
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.679.355
|% -9,80
|
|HATEK
|12,25
|72.224.055
|% -8,92
|
|PETKM
|4,31
|1.501.566.981
|% 1,17
|
|THYAO
|10,96
|681.766.135
|% 1,86
|
|TUPRS
|81,70
|500.189.010
|% 0,74
|
|ZOREN
|2,76
|497.669.952
|% 1,47
|
|IHLGM
|1,56
|493.981.434
|% 7,59
|
|PETKM
|4,31
|1.501.566.981
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,56
|493.981.434
|% 7,59
|
|SKBNK
|1,50
|455.641.157
|% -0,66
|
|IHYAY
|1,30
|317.852.957
|% 4,00
|
|IHLAS
|1,07
|252.780.808
|% 9,18
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4695
|7,4758
|% 0,36
|
|Euro
|8,8525
|8,8572
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,5494
|9,5973
|% 0,39
|
|Frank
|8,1833
|8,2326
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9865
|1,9965
|% 0,34
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|0,02
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,48
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-16,00
|
|Tam
|3.086
|3.162
|-15,83
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|-7,66
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,83
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,89
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,00
|
|B. Petrol
|39,52
|39,52
|-0,54
|